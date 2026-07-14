Con la llegada de la gratificación de julio, muchas personas aprovechan este ingreso para amortizar deudas, realizar compras o convertir parte del dinero en dólares como una forma de ahorro. Esto incrementa la demanda de operaciones cambiarias durante el mes, por lo que tomar una buena decisión al momento de cambiar divisas puede marcar una diferencia en el monto final que recibe cada persona, sostuvo Kambista.

Mas información: Por segundo mes consecutivo cae el tráfico aéreo de pasajeros en conexión tras aplicación de la TUUA de transferencia

“Durante julio observamos un incremento de entre 25% y 30% en la demanda de dólares por parte de clientes que buscan prepagar deudas en moneda extranjera o convertir parte de su gratificación en ahorro en dólares. En esta temporada, uno de los principales errores es especular con el tipo de cambio, sobre todo cuando existe alta volatilidad, ya que esto puede hacer que el monto recibido finalmente no alcance para cubrir el pago previsto”, explicó Fernando Ruiz, CEO de Kambista.

A partir de su experiencia en el mercado cambiario, Ruiz comparte cuatro recomendaciones para quienes necesiten cambiar dólares durante la temporada de gratificaciones:

Evita especular con el tipo de cambio: uno de los errores más frecuentes es especular con el comportamiento del dólar. Esperar que el tipo de cambio siga subiendo o bajando puede hacer que la operación se realice cuando el mercado ya cambió y el dinero recibido resulte insuficiente para cubrir una deuda o un gasto previsto. Compara el tipo de cambio antes de realizar la operación: una diferencia de apenas tres céntimos puede representar S/15 en una operación de US$500, S/30 en US$1,000 y hasta S/60 en US$2,000. Además, algunas opciones tradicionales no actualizan su tipo de cambio en tiempo real, lo que puede hacer que se pierdan oportunidades generadas por los movimientos del mercado. Aprovecha el horario en que el mercado está abierto: si necesitas cambiar dólares, procura hacerlo entre las 9:00 a. m. y la 1:30 p. m., cuando el mercado cambiario se encuentra abierto y es posible acceder a mejores tipos de cambio. Durante julio, además, muchas empresas venden dólares para pagar las gratificaciones de sus trabajadores, lo que podría generar una presión a la baja en la cotización alrededor de esas fechas. Ten claro cuánto dinero necesitas recibir: antes de realizar la operación, define cuál será el destino del dinero y cuánto necesitas obtener en soles. Esto te permitirá evaluar si el tipo de cambio es conveniente y evitar decisiones impulsivas que luego afecten el cumplimiento de una obligación o gasto.

“El tipo de cambio forma parte de un mercado que se mueve constantemente. No solo cambia de un día para otro, sino también minuto a minuto. Mantenerse informado y seguir su comportamiento permite tomar mejores decisiones al momento de cambiar dólares”, concluyó Ruiz.