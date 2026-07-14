Con la llegada de la gratificación de julio, muchas personas aprovechan este ingreso para amortizar deudas, realizar compras o convertir parte del dinero en dólares como una forma de ahorro. Composición EC: Pexels / Andina
Con la llegada de la gratificación de julio, muchas personas aprovechan este ingreso para amortizar deudas, realizar compras o convertir parte del dinero en dólares como una forma de ahorro. Composición EC: Pexels / Andina
Por Redacción EC

Con la llegada de la gratificación de julio, muchas personas aprovechan este ingreso para amortizar deudas, realizar compras o convertir parte del dinero en dólares como una forma de ahorro. Esto incrementa la demanda de operaciones cambiarias durante el mes, por lo que tomar una buena decisión al momento de cambiar divisas puede marcar una diferencia en el monto final que recibe cada persona, sostuvo Kambista.

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