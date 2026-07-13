Mercado Libre anticipa que durante esta edición del Cyber Wow las categorías de Smartphones, Computadoras y Gaming concentrarán la mayor demanda. Foto: Andina/ Difusión.
Mercado Libre anticipa que durante esta edición del Cyber Wow las categorías de Smartphones, Computadoras y Gaming concentrarán la mayor demanda. Foto: Andina/ Difusión.
Por Redacción EC

En el marco del Cyber Wow, el comercio electrónico continúa ganando protagonismo en el país. De acuerdo con el Observatorio E-commerce Perú de Capece, el mercado online peruano alcanza un volumen de US$15.600 millones y ya suma 18,7 millones de compradores digitales, reflejando un ecosistema cada vez más consolidado y una mayor confianza de los consumidores en las compras por internet.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.