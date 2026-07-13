En el marco del Cyber Wow, el comercio electrónico continúa ganando protagonismo en el país. De acuerdo con el Observatorio E-commerce Perú de Capece, el mercado online peruano alcanza un volumen de US$15.600 millones y ya suma 18,7 millones de compradores digitales, reflejando un ecosistema cada vez más consolidado y una mayor confianza de los consumidores en las compras por internet.

Este crecimiento también responde a un cambio en la forma de comprar. Según Statista, el comercio electrónico peruano mantiene una tendencia positiva impulsada por una mayor penetración de internet, la familiaridad de los consumidores con los canales digitales y la búsqueda de experiencias de compra más convenientes, factores que han convertido campañas como el Cyber Wow en uno de los principales momentos de consumo del año.

En este contexto, Mercado Libre anticipa que durante esta edición del Cyber Wow las categorías de Smartphones, Computadoras y Gaming concentrarán la mayor demanda; mientras que Zapatillas, TVs y Colchones se perfilan como las categorías que sorprenderán por su crecimiento.

Frente a este escenario, especialistas de Mercado Libre identifican cinco tendencias que marcarán el comportamiento de los consumidores durante el próximo Cyber Wow:

1. Las búsquedas empiezan mucho antes de que inicien las ofertas: más que esperar el primer día del Cyber Wow para buscar productos, los consumidores comienzan a investigar con anticipación, comparando características, revisando reseñas y monitoreando precios antes de decidir cuándo comprar. Este comportamiento refleja una mayor planificación y decisiones de compra cada vez más informadas.

2. El precio ya no es el único factor de decisión: aunque las promociones siguen siendo el principal atractivo de estas campañas, los consumidores también priorizan aspectos como la reputación del vendedor, las garantías, las políticas de devolución y la rapidez en la entrega, elementos que hoy forman parte de una experiencia de compra más completa.

3. Las categorías evolucionan junto con las necesidades de los consumidores: más allá de las categorías tradicionalmente protagonistas, el interés de los compradores responde cada vez más a cambios en su estilo de vida. Productos vinculados al hogar, el bienestar, las mascotas, el deporte o la productividad continúan ganando relevancia.

4. La rapidez en la entrega influye cada vez más en la decisión de compra: la experiencia posterior a la compra se ha convertido en un factor determinante. Los consumidores valoran recibir sus productos en el menor tiempo posible y contar con procesos de entrega confiables, especialmente durante campañas donde la demanda aumenta significativamente.

5. El celular se consolida como el principal aliado del comprador digital: la facilidad para comparar productos, revisar ofertas y completar una compra desde cualquier lugar ha convertido al smartphone en el dispositivo preferido durante campañas como el Cyber Wow, acompañando a un consumidor que espera experiencias cada vez más ágiles y sencillas.

“El Cyber Wow refleja a un consumidor cada vez más estratégico. Observamos que, aproximadamente 2 semanas antes del inicio de la campaña, empiezan a investigar, comparar opciones y sumar productos a su carrito de compras, lo que evidencia una mayor planificación de sus decisiones. Asimismo, proyectamos que los picos de actividad se registren durante los dos primeros días del evento principalmente, entre las 12 p.m. y 2 p.m., y entre las 11 p.m. y la 1 a.m.”, señaló Mariana Pareja, Gerente de Marketing de Mercado Libre.