La Comisión Permanente del Congreso debatió el proyecto de ley para la autorización de un crédito suplementario por S/9.596 millones para este año, pasando la propuesta del Poder Ejecutivo a un cuarto intermedio, la cual se revisaría a las 9 p.m. para su nueva revisión y votación.

Como indicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, al término del debate, las propuestas de los congresistas deben ser remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para evaluar su incorporación al proyecto.

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“[El MEF] a través de sus técnicos me señalan que tiene que hacerse un cuarto intermedio para las incorporaciones que vean conveniente y sería un mínimo de las 9 p.m. si se trata de votar hoy”, expresó.

El texto sustitutorio que fue aprobado en la Comisión de Presupuesto, recordó Soto, tiene como objetivo evitar la paralización de obras y garantizar el soporte logístico para las Elecciones regionales y municipales de este año.

A ello se suman aspectos como la infraestructura en el sector salud y la operatividad en el sistema de justicia.

Debate

Durante la Comisión Permanente, Soto recordó que el texto sustitutorio del proyecto contempla el crédito suplementario por S/4.160 millones financiados por la recaudación tributaria y la emisión interna de bonos, así como la autorización para que los gobiernos regionales y locales incorporen en sus presupuestos un total de S/5.435 millones provenientes de ingresos por canon, sobrecanon y regalías.

“No se trata de un proyecto de presupuesto, se trata de un crédito suplementario. No se va a poder atender las contingencias y necesidades de todos los sectores”, precisó Soto.

Justamente, durante el debate, distintos congresistas plantearon proyectos de inversión y la continuidad de obras, como, por ejemplo, proyectos de mejoramiento, la construcción de centros de salud contemplados en el Plan Mil -iniciativa del Gobierno que contempla la construcción y mejoramiento de establecimientos de salud-, la inversión para un aeropuerto de Oxapampa, entre otros aspectos.

Asimismo se presentaron propuestas como el financiamiento de la beca Generación Bicentenario 2026, planteado por Maricarmen Alva, de Acción Popular; garantizar la operatividad de la Fuerza Aérea del Perú, especialmente para la atención de emergencias, señalado por Alejandro Muñante de Renovación Popular.

Además, la no agrupada Margot Palacios y Víctor Cutipa del bloque Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, propusieron una disposición complementaria para que se permita a los gobiernos regionales y locales modificar sus presupuestos para financiar el pago completo de la gratificación y CTS para el personal CAS.

En el debate, el parlamentario Arturo Alegría de Fuerza Popular, sostuvo que el crédito suplementario debe estar orientado a temas urgentes para la ciudadanía, como la inseguridad ciudadana o la atención contra el fenómeno de El Niño.

Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal, a través de un comunicado, indicó que el actual proyecto de crédito suplementario sería “el más grande en términos nominales de los últimos cinco años”.

Añadió que el proyecto agudizaría la problemática de presiones a la sostenibilidad de las finanzas públicas.