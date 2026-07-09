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Resumen

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(Foto referencial: Congreso)
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Por Christian Silva

La Comisión Permanente del Congreso debatió el proyecto de ley para la autorización de un crédito suplementario por S/9.596 millones para este año, pasando la propuesta del Poder Ejecutivo a un cuarto intermedio, la cual se revisaría a las 9 p.m. para su nueva revisión y votación.