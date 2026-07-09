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Resumen

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Enfocarse en la transformación tecnológica a través de la Inteligencia Artificial (IA), así como en acompañar a sus clientes en un contexto de mayor apertura a la inversión privada, son algunos de los objetivos estratéticos que sostiene PwC Perú en adelante. Gino Menchola, flamante socio principal de la multinacional, comenta con Día1 las perspectivas que mantienen y las novedades que la firma implementa para sostener un crecimiento de doble dígito en el corto plazo.

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Entrevista