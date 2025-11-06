PwC: “En la medida que el próximo gobierno favorezca la inversión, los próximos años para el Perú van a ser muy buenos”

PwC observa un gran apetito de las empresas extranjeras por invertir en el Perú a pesar del recambio de Gobierno y el ajetreo de la campaña electoral. Es más, la firma percibe que el panorama político no genera incertidumbre en el horizonte macroeconómico.

“Las perspectivas de futuro son muy buenas”, señala Orlando Marchesi, socio principal de PwC Perú. Su expectativa es que el candidato que gane las elecciones presidenciales “traiga políticas que fomenten la inversión”.

Estamos entrando a un año preelectoral. El clima ha sido de tensión, al menos, en el último mes, con los cambios a nivel presidencial. ¿Desde el sector empresarial cómo están viendo esta situación?

Conversando con muchos de nuestros clientes vemos que hay un ambiente de calma en medio de la turbulencia. El proceso de sucesión [presidencial] se ha dado sin mayor sobresalto. Ya tenemos bastante experiencia con estos procesos y vemos que el Gobierno está dando señales de que, realmente, quiere solucionar ciertos problemas, el principal, el de la inseguridad. Lo que nos ha comentado [en CADE] la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, también nos da cierta calma. Si vemos los índices recientes, observaremos que ha subido el empleo formal y que está bajando la inflación. El próximo año se proyecta una bajada en la tasa de interés.

¿A nivel macroeconómico hay indicadores positivos?

Está bastante bien. Entonces, yo te diría que, en la medida que el próximo gobierno pueda mantener equilibradas las cuentas [fiscales] y favorezca la inversión, los próximos años para el Perú van a ser muy buenos.

¿Estamos, realmente, en un contexto macroeconómico próspero? ¿Estamos en un ambiente que puede atraer inversiones de largo plazo?

Yo creo que sí. Hay muchas empresas extranjeras interesadas en entrar al Perú. Debemos resaltar que, si bien hemos tenido estos cambios de presidente, ha sido dentro de las reglas constitucionales. El Perú es un país que tiene muchos convenios con países sobre protección de inversiones. Somos un país que da seguridad a los inversionistas. En los últimos años hemos tenido conflictos con algunos inversionistas; vamos a arbitrajes, ganamos algunos y perdemos otros, pero, cuando perdemos honramos nuestros compromisos.

¿El caso de Rutas de Lima no nos ha impactado negativamente?

Ese es un caso que vamos a ver qué impacto tendrá. No lo vamos a ver inmediatamente.

¿No habrá una cola de impacto allí?

Depende de cómo se vayan sucediendo las cosas en el futuro inmediato. En todo caso, las sentencias del Poder Judicial afectan a la Municipalidad de Lima, que es la que debería haber hecho las rutas alternas. Entonces, lo que yo creo es que los concesionarios van a repetir contra la Municipalidad de Lima, pero las garantías de los contratos no van a dejar sin indemnizar y esos son los tipos de garantías que han fomentado la inversión en el Perú. Como te decía, entonces, lo que vemos es que los indicadores son muy favorables para que se incremente la inversión privada. De hecho, estamos hablando de más de US$50mil millones el próximo año, lo que va a fomentar el empleo formal con bajas tasas de interés y también la inversión nacional y extranjera, y mover la economía familiar. Así que las perspectivas son bastante buenas.

¿Quién podría ganar las elecciones? ¿Hay un riesgo para el país?

En este momento es difícil predecir. Son muchos candidatos.

¿Pero no hay mucha incertidumbre sobre quién puede llegar a Palacio de Gobierno?

No la percibo. Si tú ves nuestro pasado reciente, hemos tenido gobiernos de izquierda, derecha y de centro, pero eso no ha afectado mucho la macroeconomía.

¿Eso tiene que ver con los candados institucionales y macroeconómicos?

Exactamente. Muchos candidatos han hablado de modificar la Constitución, pero se necesitan 87 votos, dos rondas y un referéndum. No es tan fácil. Tenemos ciertas reglas que aseguran que el Perú sigue siendo un país atractivo de la inversión, más allá de sí es rico en minerales o en pesca. Estamos esperando que para los próximos años se incremente la cantidad de tierra arable para la agricultura. Las perspectivas de futuro son muy buenas. Esperemos que el candidato que gane (las elecciones presidenciales) tenga políticas que fomente a la inversión.

¿Hay optimismo por el sector minero?

Sí. Una de las cosas que me parece importante de lo que ha anunciado el presidente José Jerí es el destrabe de las inversiones. Hay muchos procedimientos y trámites alrededor de la minería.

¿La burocracia es un gran problema?

Es un problema. Recuerdo hace unos años una presentación de Apoyo que decía que en el año 2000 la minería tenía que interactuar con siete agencias del Estado. Pero para el año 2018 ya eran más de veinte. Eso es un problema porque, si quieres desarrollar un depósito minero, te va a tomar entre8 o 10 años poder empezar a construir. Eso es un eje temático si nos comparamos con otros competidores en la región, como Chile, en lo que respecta a cobre. Si se hacen más difíciles los procedimientos, corremos el riesgo de que los inversores se vayan para otro lado.

Teniendo en cuenta, además, que los tiempos para desarrollar un proyecto minero son muy largos.

El ‘kit’ del asunto es tener un buen relacionamiento con las comunidades. Vemos algunos ejemplos de minas que se han desarrollado hace poco, como Quellaveco, y estamos viendo ahora cómo están caminando las cosas con Tía María. Esos deben ser ejemplos hacia adelante de cómo manejar la relación con la comunidad, para que esta se beneficie con los recursos que se están explotando en su región. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para mejorar la administración pública, sobre todo, en el interior del país. Los recursos que aporta la minería generan canon y regalías, pero este recurso no se está utilizando en beneficio de la población.

¿Quizás rediseñando el sistema de descentralización actual?

Ese es un reto mayor. Si me preguntas, yo te diría que no necesitamos 25 regiones sino solamente ocho o diez. Pero, creo que habría que empezar por cómo mejoramos la administración de los recursos para que reviertan en beneficio de la población, de tal manera que, cuando esta vea a una empresa minera explorando, quiera facilitarle las cosas y tratar de ser un aliado paraque el proyecto salga adelante.

¿Qué podría mejorarse en el sector infraestructura para sacar adelante ese sector que es muy importante?

Estoy viendo algunos cambios positivos. Ahora Proinversión se va a encargar de acompañar al concesionario en todo el proceso porque hay cosas que uno no puede prever. Hay problemas que se van a generar en el camino de una APP porque, evidentemente, no podemos partir de la premisa que todo es corrupción. Hay temas técnicos que hay que resolver y se necesita gente con autoridad para resolverlos. Lo que ha pasado en los últimos diez o quince años es que se ha generado un temor dentro de la administración pública de firmar adendas o modificaciones por miedo a la Contraloría o a alguien que los denuncie.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Hay que ver la forma, antes de que proceda una denuncia penal, de establecer algún tribunal administrativo que pueda determinar si hay o no responsabilidad del funcionario, porque muchas veces sucede que la denuncia la formula un ciudadano de la calle y, al final, los problemas de infraestructura que tenemos no se van a resolver por temor. Por otro lado, el tema de Gobierno a Gobierno se ha establecido para sortear la corrupción encargando el proyecto a un tercero, pero eso hace que las cosas sean un poco más caras...

Y qué tarden más.

Totalmente. hay que perder un poco el temor. En el Perú hay empresas peruanas y extranjeras que pueden hacer project management, los cuales podrían ayudar en ese esfuerzo de acortar las brechas en infraestructura.

CAF dice que el Perú tiene un fuerte potencial para atraer inversiones en data centers. ¿Se necesitan marcos legales que lo habiliten? ¿Han visto algún interés entre sus clientes?

Sí existe. Hay un hub tecnológico en Arequipa y otro en Trujillo, para mi sorpresa, yo no sabía que existían. Pero hay empresas que están buscando gente con capacidades técnicas y con manejo del inglés, y parece que los han encontrado en Arequipa y Trujillo. Yo creo que, para la gente joven, ese es el tipo de carreras al que hay que entrar.

Y es el futuro.

Pero hay que mejorar las capacidades del idioma, y creo que allí el Ministerio de Educación puede hacer un esfuerzo grande por mejorarlo a nivel de educación pública.

¿El problema es que el talento se quede en el Perú y no se exporte?

Si tenemos gente capacitada en tecnología y que habla el idioma inglés, nuestro costo, comparado con el primer mundo, es relativamente bajo. Yo diría que no tendrías que desplazarte para trabajar. Entonces, tenemos una ventaja comparativa dónde empresas del extranjero pueden contratar a personal nacional para realizar labores desde sus casas, en la medida en que tengan las capacidades. Tenemos que invertir en educación y que el Gobierno lo patrocina como política.