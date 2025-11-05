IIMP en CADE Ejecutivos 2025: “La Ley MAPE tiene una regulación y está en la Ley General de Minería”

Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), conversó con El Comercio sobre la pequeña minería y minería artesanal. Consideró que una ley sobre el tema no debe ser para una nueva formalización, sino orientada a la promoción. Además, en el marco de CADE Ejecutivos 2025, sostuvo que la estabilidad económica debe ir acompañada de una política sana.

¿Cuáles son los proyectos más importantes a nivel minero y qué se viene para el 2026?

Hay proyectos emblemáticos, que es lo más importante. Uno de ellos es Tía María.

Ya empezó su construcción.

Ha recibido su autorización y ya está en plena ejecución, pero es emblemático, porque marca una pauta para otros proyectos que pueden venir detrás. En un sentido negativo, en el pasado tuvimos puntos de inflexión donde algún proyecto que se trabó impidió otros proyectos.

Como Conga.

Conga marcó esa pauta. Creo que Tía María puede marcar un gran punto de inflexión también para que otros proyectos puedan seguir ese camino exitoso . El Perú necesita aprovechar esa gran ventana de oportunidad que tiene a raíz de la transición energética en el mundo. 8 de 17 minerales críticos que necesita el mundo para la transición energética son producidos en el Perú y necesitan aprovecharse, en especial el cobre.

Esta ventana de oportunidad no va a ser eterna, así como ocurrió con el petróleo y otros recursos naturales en el pasado. Esas ventanas no duran para siempre.

Desde el IIMP, ¿cómo observan este nuevo cambio en el Ministerio de Energía y Minas? También acaban de cambiar al viceministro de Minas.

Creemos que la fortaleza macroeconómica del país es un milagro que el mundo observa con sorpresa.

También con envidia.

Y con envidia. Algunos han venido a copiar el modelo del Banco Central de Reserva del Perú, están copiando la fórmula de la Constitución peruana para sus bancos centrales. Es interesante cómo en Perú la macroeconomía y la estabilidad jurídica se mantienen a pesar de los problemas políticos. Esta gran turbulencia política no afecta a la macroeconomía ni la estabilidad y el marco legal constitucional. Es algo que tenemos que valorar mucho y no es lo ideal. El martes en esta conferencia nos decían “no es sostenible tener esta turbulencia política y la macroeconomía estable, una macroeconomía sana requiere de una política sana”.

En eso los peruanos tenemos que madurar, darnos cuenta de que tenemos que empezar a involucrarnos en la gestión pública para que los mejores cuadros, los más capacitados, puedan ir a la gestión pública y ser los gobernantes del presente y del futuro. Pero es verdad que en el Perú se ha mantenido las cuerdas separadas. Felizmente la minería es una actividad de largo plazo, el inversionista minero sabe que un proyecto está pensado para 40, 50 o más años. No busca tanto estos efectos políticos de corto plazo, sino que ve procesos de largo plazo como la estabilidad macroeconómica o jurídica.

Hablando de esa estabilidad y lo que la afecta, a nivel de minería ilegal e informal, tenemos la Ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) que está en el Congreso. ¿Realmente esa propuesta es una salida?

En torno al tema de la Ley MAPE se han construido varios mitos. Se nos ha hecho creer que si no tenemos una Ley MAPE a tal fecha tenemos que prorrogar el Reinfo, porque sino vamos a caer en un vacío regulatorio donde todos vamos a ser ilegales y eso es mentira. La Ley MAPE tiene una regulación y está en la Ley General de Minería. Esta contempla todos los niveles: gran minería, mediana minería, pequeña minería y artesanal. La regulación fue extraída de la parte generar con la idea de promoverla. Se crean los sistemas de promoción, registro, formalización y se convierte de una ley de promoción a una de formalización.

Finalmente, se llega al Reinfo y creo que es el mayor error que hemos cometido los peruanos en materia minera. Fue un experimento, se intentó, pero después de 20 años nos damos cuenta de que no dio resultados . Nos equivocamos y es buen momento para reconocerlo y ponerle fin.

Entonces, ¿se necesita una nueva Ley MAPE o una nueva Ley General de Minería?

Podemos mejorar lo que tenemos. Existe la regulación general para la pequeña minería y la artesanal, eso es lo más importante. Es decir, si hoy desaparece el Reinfo, ambas tendrán un marco legal por el cual regirse, ser formales y caminar en el crecimiento hacia la formalidad. Se puede construir una nueva Ley MAPE que promueva y dé incentivos a mantenerse en la formalidad. Tan importante como formalizar a los formales -y hay muchos mineros pequeños y artesanales formales- es que estos no migren a la informalidad porque el Estado no da los suficientes incentivos y facilidades para permanecer en la formalidad.

El IIMP participó en mesas de trabajo en el Congreso, en el Ministerio de Energía y Minas, en cuanta mesa se ha dado y seguirá participando con su aporte técnico para mejorar las condiciones de este segmento de la minería. Pero la gran cantidad de problemas de la pequeña minería y artesanal son transversales a todo el sector.

Entonces, ¿es voluntad política lo que se necesita?

Se necesitan dos cosas: si se quiere tener una Ley MAPE, concentrarse en tenerla, pero que sea una ley de promoción, no un Reinfo 2 con otro nombre.

¿Eso es lo que tenemos ahora?

Tenemos un Reinfo y se están trabajando algunos proyectos que he visto de la Ley MAPE, pero en el fondo son una segunda ley de formalización y con peores condiciones que las del Reinfo que tenemos. Lo único que vamos a seguir promoviendo es la minería ilegal. Hoy día tienes un sistema por el que basta un registro para que puedas operar y extraer ilegalmente minerales, lo que no ocurre con ninguna actividad minera en el mundo.

En el Perú, para extraer minerales necesitas muchos procedimientos mineros y trámites donde veas que no vas a impactar en el medioambiente y en la seguridad de las personas. Con el Reinfo, con un registro muy simple, puedes extraer mineral. Lo segundo, que en el Reinfo se cuenta con un manto de impunidad que ninguna actividad delictiva en el mundo tiene.