MEF implementará programa de eficiencia de gasto para priorizar hasta S/1.200 millones en seguridad ciudadana

En su participación en CADE Ejecutivos 2025, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, consideró que el sector público necesita tener una mayor agilidad en sus procesos.

Ello fue señalado en el marco del paquete de medidas desregulatorias presentado por el sector en abril. Justamente, en el panel ‘Crecimiento económico’ de CADE Ejecutivos 2025, Miralles señaló que se busca que el Estado recupere su capacidad de generar desarrollo efectivo, reglas claras y condiciones atractivas para la inversión privada. Así, aseveró

Miralles añadió que “hay esta visión de parte del sector público que cuando simplificas trámites reduces esa capacidad del Estado”. Por ello, para facilitar la inversión privada, precisó que es necesario abandonar dicha visión y reevaluar las trabas que dificultan la labor entre el sector público y privado, que puedan también disminuir los sobrecostos vigentes.

“Queremos que se entienda desde el sector público que necesitamos ser más ágiles, confiables y modernos”, expresó la ministra de Economía.

Agregó que se ha culminado con 451 de las 660 medidas del shock desregulatorio y que fueron identificadas por el sector público y privado.

“La diferencia de lo que estamos reforzando ahora es recuperar la capacidad del país para generar desarrollo. Eso no puede ser solo decisión del MEF”, acotó.

En el panel también participó Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica. El espacio fue conducido por Ian Vásquez, vicepresidente de estudios internacionales en el Cato Institute.

Prioridad en seguridad

Miralles también sostuvo que el gobierno busca generar tranquilidad para las familias y reglas claras de inversión. Por ello, señaló que van a implementar un programa de eficiencia de gasto para asignar hasta S/1.200 millones en seguridad ciudadana, así como en otros sectores prioritarios, en lo que resta del 2025.

“Este gobierno tiene dos certezas: generar tranquilidad para las familias y reglas claras para invertir. Una de las líneas de acción que hemos venido anunciando y que estamos emprendiendo es la eficiencia y la disciplina fiscal como motor de la confianza económica. Estamos implementando un programa de eficiencia de gasto que nos va a permitir en lo que queda del año hasta 1.200 millones de soles para prioritariamente asignarlos a seguridad ciudadana pero también a otros sectores prioritarios que buscan garantizar servicios esenciales demostrando responsabilidad y resultados”, comentó.

Ministra de Economía, Denisse Miralles, en CADE Ejecutivos 2025. (Foto: Hugo Pérez)

Miralles remarcó que el programa de eficiencia de gasto se va a materializar esta semana. “En el Consejo de Ministros de mañana (jueves) tenemos prevista la aprobación del decreto de urgencia que consolida este anuncio”, indicó.

Respecto a ingresos fiscales, la ministra estimó que se espera alcanzar unos S/173.000 millones al cierre del año. La proyección para el 2026 es registrar unos S/10.000 millones adicionales, sostuvo Miralles. Cabe mencionar que el MEF en su presentación estimó que el monto adicional para el 2026 es de S/9.000 millones.

Por otro lado, la funcionaria apuntó que se prevé cumplir con la regla fiscal para este año y el siguiente. Cabe recordar que dicha regla establece un límite de déficit de 2,2% y 1,8% para 2025 y 2026, respectivamente.

Miralles también sostuvo que están ‘ad portas’ de aprobar un nuevo Plan Nacional de Infraestructura, así como esperan promover un Acuerdo Nacional Económico.

En el espacio de diálogo, Carranza señaló que la cartera de proyectos mineros son de US$64.000 millones para desarrollar entre los próximos 15 y 20 años. Con ello, apuntó que será importante el impacto que se tenga en el clúster de proveedores mineros.

“Actualmente 4% de nuestro PBI depende de proveedores mineros. Hace algunos años era 3%. Puede crecer mucho más: en Chile es 7% y en Australia 10%. Cada empleo en minería genera 15 empleos en proveedores mineros y podríamos llegar a 8% de nuestro PBI en 20 años, con altos ingresos, empresas con conocimientos y proveedores calificados”, expresó.

Además, Carranza destacó que el país puede convertirse en un ‘hub’ logístico entre Asia y Sudamérica, pero se debe tener una visión a 15 años y trabajar con ello.

Sobre la regla fiscal, consideró que debe haber un cambio para controlar el crecimiento en gasto corriente. Esto se debe a que hubo un aumento de 5,5 veces en remuneraciones los últimos 20 años, precisó.