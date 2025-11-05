El segundo día del CADE Ejecutivos 2025, que se desarrollará este miércoles 5 de noviembre, pondrá el foco en la institucionalidad, la libertad y la justicia como pilares del desarrollo, con un llamado a fortalecer la democracia, dinamizar la economía y mejorar la calidad de los servicios públicos en el país.

La jornada comenzará a las 09:00 a. m. con el panel “La democracia no es solo votar”, un espacio dedicado a la acción decisiva de los jóvenes en la defensa del sistema democrático. Participarán Jhosely Condori, embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE; Miguel Olarte, miembro de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE; y Estefani Paima, embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE. La conducción estará a cargo de Juan Manuel Ostoja, vicepresidente de IPAE Acción Empresarial y presidente del Comité Estratégico de Jóvenes Líderes.

A las 09:45 a. m., el tema pasará al ámbito económico con el bloque “Crecimiento económico”, que reunirá a Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y director de Alpha Asesoría Estratégica; y Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, bajo la conducción de Ian Vásquez, vicepresidente de estudios internacionales en el Cato Institute. El diálogo se centrará en las estrategias para impulsar la inversión privada, el empleo formal y la productividad nacional.

A las 11:10 a. m. se realizará el panel “Servicios públicos: ¿Cómo garantizamos la eficiencia gubernamental al servicio de los ciudadanos?”, donde se presentarán propuestas para modernizar la gestión del Estado y asegurar servicios de calidad. Participarán Bartolomé Abdala, presidente provisional del Honorable Senado de la Nación Argentina; Fernando Barrios, presidente de CADE Ejecutivos 2024 y presidente de la Universidad Continental; y José Salardi, exministro de Economía y Finanzas. La conducción estará a cargo de Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú y director del Instituto Peruano de Economía.

A las 12:00 p. m. se abordará uno de los temas más sensibles para el desarrollo del país con el panel “Seguridad jurídica y justicia para los peruanos. ¿Para cuándo?”. Intervendrán Humberto Abanto, abogado principal en Abanto Verástegui Abogados; Natale Amprimo, socio principal de Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados; y Aníbal Quiroga, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia del Congreso de la República y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo. La conducción estará a cargo de Delia Muñoz, exministra de Justicia y Derechos Humanos.

El bloque vespertino se concentrará en competitividad, liderazgo y bienestar, con ponencias enfocadas en empleo, salud, educación y coyuntura política.

A las 15:00 p. m. se presentará el panel “Empresas que transforman: estrategias de valor compartido para generar bienestar”, con Luis Alfonso Carrera, gerente central de Empresas y Corporaciones del BCP; y Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, bajo la conducción del periodista Fernando Carvallo.

A las 15:45 p. m. el evento continuará con “¿Cómo generamos empleo de calidad?”, donde participarán Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP); Luis Villanueva, presidente de la CGTP, secretario general de la FTCCP y presidente de la ApT; y Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). El espacio será moderado por Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE y director del Instituto Peruano de Economía.

Después del receso, a las 17:00,¿ p. m. se presentará “Salud y educación: ¿Qué hacemos diferente?”, con las exposiciones de Susana Díaz, gerente de Desarrollo Institucional de Adecopa y miembro del Comité Estratégico de Educación de IPAE Acción Empresarial; y Ángela Flores, directora ejecutiva de Alafarpe y presidenta del Comité Estratégico de Salud de IPAE Acción Empresaria.

A las 17:40 p. m. se llevará a cabo el panel “Impacto de la geopolítica en el proceso electoral del Perú”, donde Axel Kaiser, investigador, escritor y columnista chileno; Juan Claudio Lechín, escritor y analista boliviano; y Francisco Tudela, abogado y consultor internacional, analizarán la influencia de la coyuntura internacional en las elecciones de 2026. La conducción estará a cargo de Juan Aurelio Arévalo, director periodístico de El Comercio.

El cierre de la jornada estará marcado por el mensaje de María Corina Machado, líder de las Fuerzas Democráticas de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, quien ofrecerá palabras dirigidas a los participantes a las 18:35.

La noche concluirá con un cóctel de confraternidad, espacio de encuentro entre líderes políticos, empresariales y académicos de la región.