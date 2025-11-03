Escucha la noticia
MEF: “Esta semana deberíamos estar haciendo el cambio del directorio de Petro-Perú”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Esta semana se conocerán los cambios en el directorio de Petro-Perú, luego de que el gobierno destituyera a Alejandro Narváez en la presidencia y colocara de forma interina a Fidel Moreno Rodríguez.
La renovación había sido anunciada días atrás por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien mencionó a Gestión que se hará “un refresco total de la gobernanza del directorio”. La nueva mesa tendrá alrededor de tres semanas para elaborar un plan rápido de medias de corto plazo que eviten la quiebra de la estatal.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Aunque no precisó día, hoy confirmó que será esta semana y explicó que la demora se debe al tiempo que se han tomado para analizar los perfiles de candidatos. “Esta semana deberíamos estar haciendo el cambio del directorio. Se ha estado evaluado el perfil de los candidatos. Nos ha tomado algunos días porque es necesario que ellos estén alineados a lo que este gobierno quiere de la empresa”, detalló.
Con la designación de este nuevo presidente, la estatal sumará nueve cabezas de directorio entre el 2021 y la actualidad. Durante este periodo, el gobierno le ha otorgado cuatro grandes rescates financieros entre el 2022 y 2024, y otros también este año.
Si bien los rescates buscaron mejorar la situación de la empresa, al cierre del tercer trimestre de este año Petro-Perú registró una pérdida neta de US$355 millones. Aunque la cifra es alta, refleja una reducción frente a la pérdida de US$745 millones reportada a septiembre de 2024.
TE PUEDE INTERESAR
- Celsia, firma líder de energía solar en Colombia: “En 2028 o 2029 debemos estar operando todos nuestros proyectos en Perú”, ¿cuáles son?
- Summa Gold: “Ahora podemos decir que somos un yacimiento libre de minería ilegal (en La Libertad)”, ¿cómo fue posible?
- Crisis eléctrica en Piura: central de Enel reduce operación por falta de gas natural, ¿qué es lo que sucedió?
Contenido sugerido
Contenido GEC