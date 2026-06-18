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Resumen

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Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el Petro-Perú de la salud.
Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), analiza el Petro-Perú de la salud.
Por Víctor Fuentes Campos

Durante años venimos discutiendo qué hacer con Petro-Perú. Que si lo liquidamos, un nuevo rescate o una reestructuración. Sin embargo, existe otra institución pública que comparte muchos de sus problemas, pero cuyos costos son más visibles y que afectan diariamente a millones de peruano; se llama EsSalud.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.