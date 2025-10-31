Mediante la Resolución Ministerial N° 353-2025, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que Máximo Rodolfo Gallo Quintana retorna a la Dirección General de Formalización Minera, tras haber renunciado el último 5 de setiembre.

La norma lleva la firma del ministro Luis Enrique Bravo de la Cruz y publicada en el diario El Peruano. De acuerdo con el documento, la designación se sustenta en los informes técnicos y legales de las oficinas de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica e Integridad Institucional del Minem, que confirmaron que el funcionario cumple con los requisitos del puesto y no presenta conflicto de interés.

Además, la resolución precisa que el vínculo laboral del nuevo director se regirá por las disposiciones de la Ley N° 30057-Ley del Servicio Civil, su reglamento y las normas emitidas por Servir, entidad rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.

Hoja de Vida

Gallo Quintana, quien ya ocupó el cargo en septiembre pasado, es abogado de formación, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha complementado su preparación con una Maestría en Gerencia Social en la misma institución, así como un Diplomado en Gerencia de Proyectos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

El ejecutivo también se ha desempeñado en el campo de la gestión social. Ocupó el cargo de Gerente de Social en Graña & Montero Petrolera. Además, entre 2013 y 2014, Gallo Quintana fue gerente senior de Desarrollo Regional y Comunidades en Rio Tinto. Anteriormente ocupó el mismo cargo este año desde enero hasta septiembre pasado.

En una entrevista con El Comercio en mayo, cuando ocupaba el cargo de director general de Formalización Minera del Minem -al que ha retornado-, Gallo Quintana defendió la inclusión de la figura de sucesión en el reglamento del Reinfo como una medida necesaria para asegurar la continuidad de las obligaciones ambientales de los mineros informales en caso de fallecimiento; y explicó que el Ministerio de Energía y Minas asumió la rectoría del proceso tras las deficiencias de los gobiernos regionales, y que la norma del Congreso solo otorga lineamientos generales, por lo que el reglamento detalla la depuración y la sucesión en el Reinfo.

Consultado sobre si está de acuerdo con que el Congreso amplíe el Reinfo, señaló que “es un tema que lo ven ellos”. Asimismo, acotó que no se puede heredar ni vender.

Gallo también rechazó las críticas de que la sucesión perpetúa la informalidad, asegurando que el Reinfo tiene un fin claro y que la transferencia por sucesión solo se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando -hasta ahora- concluye el proceso de formalización. Además, durante la entrevista dijo que en su visión la sucesión no equivale a la venta ni perpetúa concesiones, sino que busca evitar vacíos ambientales.