Jerí sostuvo una reunión con Velarde , donde recalcó que el Gobierno respalda la independencia del BCRP.
Redacción EC
Redacción EC

El presidente de la República, José Jerí, tuvo una reunión de trabajo con Julio Velarde, titular del , y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

El objetivo de la reunión fue coordinar acciones que consoliden la estabilidad económica y monetaria del país, y fortalecer la confianza en el Perú como destino de inversión.

Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo. Ese será nuestro legado. Un país que honra sus compromisos, protege su solidez fiscal y sigue siendo un destino confiable para la inversión”, indicó.

Además, agregó que el Gobierno mantiene un firme compromiso con la estabilidad macroeconómica y la continuidad institucional del país, en estrecha coordinación entre la política fiscal y la política monetaria.

Respetamos y respaldamos la independencia del Banco Central de Reserva, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas se continuará liderando una política fiscal prudente, responsable y transparente”, señaló.

Asimismo, anunció que en lo que resta del año se presentarán medidas de eficiencia y disciplina fiscal orientadas a asegurar el cumplimiento de la meta fiscal. También, remarcó que la seguridad ciudadana es una condición indispensable para el desarrollo económico, pues genera confianza, impulsa el consumo y estimula la inversión privada.

Por último, Jerí adelantó que el Gobierno impulsará una agenda conjunta con la Sunat para reducir la evasión e informalidad, ampliar la base tributaria y fortalecer la equidad del sistema fiscal.

