El presidente de la República, José Jerí, tuvo una reunión de trabajo con Julio Velarde, titular del Banco Central de Reserva del Perú, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

El objetivo de la reunión fue coordinar acciones que consoliden la estabilidad económica y monetaria del país, y fortalecer la confianza en el Perú como destino de inversión.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo. Ese será nuestro legado. Un país que honra sus compromisos, protege su solidez fiscal y sigue siendo un destino confiable para la inversión”, indicó.

Además, agregó que el Gobierno mantiene un firme compromiso con la estabilidad macroeconómica y la continuidad institucional del país, en estrecha coordinación entre la política fiscal y la política monetaria.

“Respetamos y respaldamos la independencia del Banco Central de Reserva, y desde el Ministerio de Economía y Finanzas se continuará liderando una política fiscal prudente, responsable y transparente”, señaló.

Asimismo, anunció que en lo que resta del año se presentarán medidas de eficiencia y disciplina fiscal orientadas a asegurar el cumplimiento de la meta fiscal. También, remarcó que la seguridad ciudadana es una condición indispensable para el desarrollo económico, pues genera confianza, impulsa el consumo y estimula la inversión privada.

Por último, Jerí adelantó que el Gobierno impulsará una agenda conjunta con la Sunat para reducir la evasión e informalidad, ampliar la base tributaria y fortalecer la equidad del sistema fiscal.