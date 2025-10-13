El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que la masa salarial formal, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, creció 8,4% en términos reales en agosto del 2025 en comparación con la del mismo mes del 2024.

Este crecimiento se atribuye al aumento sostenido de los puestos de trabajo, que en agosto crecieron 5,2%, según información de la planilla electrónica.

La masa salarial del sector privado experimentó en agosto un incremento interanual del 10,4% en términos reales, debido principalmente al mayor impulso de los sectores servicios y agropecuario.

Con esta tasa de expansión se acumula diecisiete meses consecutivos de mejora, señaló el BCRP.

¿Qué es la masa salarial?

El BCRP explica que la masa salarial es un indicador fundamental en el sector laboral, que resulta del producto del ingreso promedio por el total de puestos de trabajo formales.