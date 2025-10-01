El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se presentó en la Comisión de Economía, del Congreso de la República y ofreció un panorama de la economía nacional e internacional.

Durante su presentación, destacó los indicadores positivos como el crecimiento de la inversión privada y una inflación controlada, aunque advirtió sobre el futuro del país y la necesidad de fortalecer las instituciones para blindar la economía frente a los ciclos electorales.

“Conforme tengamos instituciones más sólidas y tengamos plenamente un Estado de derecho (...), va a tener menos efecto realmente lo que pase en las próximas elecciones”, indicó al finalizar su exposición.

Indicó que las encuestas sobre expectativas empresariales a 12 meses se encuentran en terreno positivo. Destacó que esta medición ya incluye la percepción sobre el próximo gobierno.

“Esto ya está incluyendo el próximo gobierno. Es cómo esperan que esté la economía en septiembre del 2026 ya con un gobierno. O sea, aparentemente temores grandes por las elecciones todavía no se manifiestan”, señaló Velarde.

Velarde comparó la situación de Perú con la de Uruguay, país que, a pesar de tener una inflación más alta, paga tasas de interés más bajas por su deuda en dólares. La razón, explicó, no es económica, sino institucional.

En Uruguay, los mercados no reaccionan negativamente ante un cambio de gobierno, ya sea de izquierda o de derecha, porque existe una confianza fundamental en la estabilidad de sus instituciones y en el respeto a las reglas de juego.

Esta situación, lamentó el presidente del BCRP, no se consolida en Perú, siendo la desconfianza el principal problema local. “Acá el problema que hay es la desconfianza y lo que hemos visto en los mercados es que todavía hay gente que teme que sus ahorros pueden ser comprometidos. En un país puede ganar la izquierda, pero nadie piensa que sus ahorros pueden ser afectados. Es inconcebible. Acá todavía pasa”, sostuvo.