El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), informó que el saldo de créditos otorgados para la compra de viviendas registró una tasa de crecimiento del 6,4% en agosto de 2025, superior al 6,1% de julio, y el más alto desde marzo de 2023.

Este incremento fue principalmente favorecido por el aumento interanual de los préstamos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron un 7,5% interanual en agosto versus el 7,2% del mes anterior.

En términos mensuales, el crédito hipotecario registró un aumento de 0,7% en agosto, impulsado por los préstamos concedidos en soles, los cuales crecieron un 0,8%.

Asimismo, el BCRP señaló que se mantiene la preferencia de financiamiento en soles para la adquisición de viviendas.

En agosto, solo el 6,5% de los préstamos en esta categoría fueron otorgados en dólares, mientras que el resto se concedió en soles.