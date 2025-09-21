Dina Boluarte promulga la ley de retiro de las AFP: todo sobre las fechas del próximo desembolso

La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley N° 32445 que autoriza, de manera extraordinaria y facultativa, el octavo retiro de fondos privados de pensiones de las AFP.

Según lo establecido, Boluarte tenía quice días hábiles para promulgar la ley. Sin embargo, el exviceministro de Economía, Carlos Casas, señaló en el programa El Comercio – Tenemos que hablar (TQH) que, tras lo ocurrido el domingo —cuando la mandataria expresó su apoyo al retiro—, el proceso podría acelerarse, dado que habría cierta coordinación previa.

¿Cuándo podré retirar mi AFP?

El Congreso ya aprobó el octavo retiro de hasta 4 UIT, es decir, hasta S/ 21.400 de los fondos de las AFP durante 2025.

Con la autógrafa firmada y promulgada por el Ejecutivo, dado el respaldo público de la presidenta Boluarte, expertos consideran que la promulgación podría adelantarse.

Retiro AFP

Una vez publicada la norma, al día siguiente entra en vigencia (21 de setiembre). Tras ello, la Superitendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) contará con 30 días calendario para emitir el reglamento operativo, con fecha límite del 21 de octubre.

Si el proceso sigue el cronograma de retiros anteriores, las solicitudes se iniciarían el 28 de octubre y el primer desembolso se realizaría alrededor del 28 de noviembre, con un tope de hasta 1 UIT por mes.

El plazo para presentar solicitudes vencería el 28 de enero del 2026. Por ello, se recomienda a los afiliados estar atentos a las fechas y verificar su fondo en la web de su respectiva AFP.