Julio Velarde se presentó en el último día de la Cumbre Minera de Perumin 37. | Foto: Hugo Pérez
Redacción EC
Julio Velarde, presidente del fue ovacionado en la clausura de , donde recibió un reconocimiento del sector minero y una carta de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que destacó su liderazgo y compromiso con la estabilidad económica del Perú durante casi dos décadas.

El reconocimiento tuvo lugar durante la clausura del evento, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), con un auditorio repleto de inversionistas, estudiantes, trabajadores y proveedores del sector minero.

Uno de los momentos más significativos de la ceremonia fue cuando se proyectó en la pantalla principal una carta firmada por Powell, donde felicita a Velarde por sus casi dos décadas como presidente del BCRP.

Permítame felicitarle al acercarse a sus dos décadas como Presidente del Banco Central de Reserva del Perú. He valorado su experiencia y su firme liderazgo en el Perú y como parte de la comunidad de banqueros centrales. La Reserva Federal ha apreciado una relación muy colaborativa y le felicito, en particular, por su inquebrantable compromiso con el servicio público y la estabilidad económica”, se lee en la misiva.

Darío Segarra, presidente del IIMP, también destacó la función del titular del BCRP. “Aquí destacamos el haber privilegiado siempre la visión de largo plazo, la prudencia técnica, la independencia institucional y la responsabilidad con nuestra gente”.

Finalmente, Julio Velarde subió al estrado para dar un breve discurso. En sus palabras, recalcó la importancia de la autonomía institucional para la salud económica del país. “La independencia ha quedado como indispensable si queremos mantener la inflación baja. La tentación convencional siempre va a ser tratar de obtener réditos en el corto plazo con costos que van a notarse después”, concluyó.

