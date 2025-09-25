La Universidad Católica San Pablo (UCSP) otorgó a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el título de Doctor Honoris Causa.

“Quiero expresar mi agradecimiento por esta distinción. No sé cuánto me corresponde, ya que lo que uno siempre debe hacer es cumplir con su función, y en el Banco Central de Reserva la función es la estabilidad de precios. Lo que solo se puede conseguir con un banco que es autónomo para aislar las presiones políticas. Es lo que hemos venido buscando tanto yo como un equipo bastante técnico, construido a través de los años y meritocrático”, mencionó Velarde.

La ceremonia se realizó el pasado 17 de septiembre, en un acto que resaltó la trayectoria de Velarde y su papel clave en la estabilidad económica del Perú, incluso en medio de escenarios políticos complejos.

“Los méritos del señor Velarde fueron tomados en cuenta por nuestro consejo universitario al decidir conferir con enorme agradecimiento y por unanimidad esta mención. Desde la UCSP reconocemos y distinguimos de manera especial a una persona cuando su valor y acciones pasan del ámbito privado al espacio común por virtudes y aportes que se consideran dignos de ser recordados y celebrados en el tiempo”, agregó Alonso Quintanilla Pérez-Wicht, rector de la Universidad Católica San Pablo.

Previo a la ceremonia, Velarde ofreció una conferencia organizada por el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCSP y que llevó el título de “El papel de la política monetaria y los fundamentos de la economía peruana”.

Jessica Dowd Aguirre, directora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCSP, señaló que bajo el liderazgo de Julio Velarde, el Perú ha atravesado con firmeza y serenidad crisis globales desafiantes como la pandemia del covid 19.

“Gracias a sus decisiones prudentes, el país mantuvo la estabilidad monetaria y financiera. Con la entrega de este reconocimiento, la UCSP reafirma su misión de destacar a personalidades que inspiran a las nuevas generaciones y busca consolidarse como un referente académico que forma profesionales competentes y líderes con visión global”, resaltó.