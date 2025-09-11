Este jueves 11 de setiembre de 2025, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que acordaron reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 4,25 % para este mes, buscando acercar la tasa, en lo que consideran, un nivel neutral para la economía.

Esta decisión se basó en el hecho de que, en agosto, la inflación mensual total fue de -0,29 %, mientras que la inflación subyacente (sin contar alimentos y energía) se ubicó en 0,08 %. Además, la inflación interanual total disminuyó de 1,7 % en julio a 1,1 % en agosto. Sin embargo, este resultado es considerado transitorio y se atribuye, principalmente, a la corrección de precios de algunos alimentos, que ocurrió más rápido de lo previsto. Por otro lado, la inflación interanual subyacente aumentó de 1,7 % en julio a 1,8 % en agosto, acercándose así al centro del rango meta establecido.

BCRP. (Fuente: Andina)

Como se recuerda, en los últimos cuatro meses, el BCR había mantenido su tasa de referencia en 4,5%, a un nivel que no se veía desde abril del 2022. Ahora, con esta reducción de la tasa, se encuentra en su nivel más bajo de los últimos tres años.

Durante inPerú, el presidente del ente emisor, Julio Velarde, precisamente, había dejado la.puerta abierta para este ajuste.

Por otro lado, la entidad precisó que “las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 2,2% en agosto, dentro del rango meta de inflación”.

“Se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta hacia fines de año. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2 por ciento en el horizonte de proyección”, agregaron en un comunicado de prensa.

En esa misma línea, el BCRP señaló que “la mayoría de los indicadores de situación actual mejoraron, mientras que los de expectativas sobre la actividad económica registraron resultados mixtos”, y que “casi todos se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial”.

La entidad que dirige Julio Velarde, precisó además que las perspectivas de la economía global están empeorando debido a las restricciones comerciales, como los aranceles y otras barreras, que han generado una gran incertidumbre. Esta situación crea un sesgo a la baja, lo que significa que es probable que el crecimiento económico mundial se desacelere o se reduzca en el mediano plazo.

“El Directorio reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para mantener la inflación en el rango meta”, indicó el BCRP, añadiendo que durante la misma sesión, acordaron que las tasas de interés de las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla será de 2,25 % en depósitos overnight.

Asimismo, respecto a las operaciones de reporte y crédito de regulación monetaria, indicaron que “las primeras 10 operaciones en 3 meses tienen una tasa del 4,75% anual”, mientras que “las operaciones adicionales (después de las 10) tendrán una tasa fijada por el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias”, y así pueda subirla si el monto de la operación es muy alto.

Finalmente, en su comunicado, establecieron que “la próxima sesión del Directorio en que se evaluará el Programa Monetario está programada para el 9 de octubre de 2025″.