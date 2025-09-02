El Área de Estudios Económicos del BCP reafirmó su expectativa de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) recortaría su tasa de referencia a 4.25% antes de finalizar el año.

La medida se da en respuesta a una serie de señales que apuntan a una desaceleración sostenida de la inflación.

Según el análisis de Estudios Económicos del BCP, la inflación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana cayó a 1,1% en agosto del 2025, el nivel más bajo en siete años y muy cercano al límite inferior del rango meta del BCRP (1%-3%).

Además, el IPC núcleo, que excluye alimentos y energía, se mantuvo en 1,7% anual, su menor registro en cuatro años y medio.

El reporte destacó que esta tendencia bajista se refleja también en otros indicadores clave: la inflación mayorista acumula dos años consecutivos en terreno negativo, el precio del petróleo ha caído 10% en lo que va del año, y el tipo de cambio se ha apreciado más de 6%. Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses se ubican cerca de mínimos de cuatro años.

En este contexto, el BCP considera que el entorno externo también favorece un recorte adicional de la tasa de referencia, tras la consolidación de expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).