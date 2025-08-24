En el Perú, el mercado de créditos hipotecarios ha mostrado un repunte notable durante los primeros meses del 2025. Este dinamismo responde a un escenario económico más favorable, acompañado de menores tasas de interés y una recuperación en la compraventa de viviendas, según lo informado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El crecimiento no solo refleja mayor confianza en el sector inmobiliario, sino también un acceso más amplio al financiamiento habitacional. El propio ente emisor explicó cuáles son las razones detrás de este auge y qué factores están marcando el rumbo del mercado hipotecario en el país.

¿CUÁLES FUERON LOS FACTORES QUE IMPULSARON EL AUMENTO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS?

La principal explicación está en la política monetaria aplicada por el BCRP. Desde enero del 2023, cuando la tasa de referencia se encontraba en 7.75 %, esta se redujo de manera sostenida hasta ubicarse en 4.5 % en mayo del 2025. Este descenso se trasladó rápidamente a las tasas hipotecarias, que pasaron de un promedio de 9.98 % en marzo del 2023 a 7.74 % en abril del 2025.

El entorno también se vio beneficiado por la caída en los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años, que bajaron de 7.72 % en marzo del 2023 a 6.60 % en abril del 2025. Esto permitió que la banca ofreciera financiamiento más barato, generando un impulso directo a la demanda de créditos para vivienda.

¿QUÉ DATOS CONFIRMAN EL CRECIMIENTO EN EL 2025?

El crédito hipotecario otorgado por sociedades de depósito registró un crecimiento interanual de 5.9 % en abril del 2025, una aceleración respecto al 5 % observado en diciembre del 2024. Esta evolución refleja un aumento sostenido en la confianza del consumidor y una mayor actividad en la compraventa de inmuebles.

El repunte, sin embargo, se concentró en los préstamos de montos altos. Los créditos superiores a S/ 150 mil fueron los que más crecieron, con tasas anuales mayores al 8 %. En particular, el segmento de S/ 300 mil a S/ 450 mil lideró la expansión, con un incremento de 9.8 %. En contraste, los préstamos más pequeños mostraron una tendencia a la baja.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑÓ EL PROGRAMA MIVIVIENDA Y LAS RECOMPRAS DE DEUDA?

El programa Mivivienda continuó siendo un soporte fundamental para los hogares que buscan acceder a una propiedad, aportando 0.7 puntos porcentuales al crecimiento total del crédito hipotecario en abril del 2025.

Al mismo tiempo, se observó un aumento de operaciones de recompra de deuda, que consiste en trasladar préstamos hipotecarios de un banco a otro para obtener mejores condiciones. Esta tendencia se fortaleció en el contexto de tasas más bajas, ya que muchos deudores aprovecharon para refinanciar sus créditos en instituciones que ofrecían intereses más competitivos, según explica RPP.

¿CÓMO CAMBIÓ LA ESTRUCTURA DEL CRÉDITO HIPOTECARIO EN EL PERÚ?

Uno de los cambios más relevantes ha sido la consolidación de la desdolarización. Actualmente, el 93.3 % de los créditos hipotecarios se otorgan en moneda nacional, lo que reduce la exposición de los hogares a la volatilidad cambiaria y marca un cambio estructural en el sistema financiero.

Como resultado, los créditos hipotecarios alcanzaron en abril del 2025 su mayor participación histórica dentro del crédito total al sector privado, llegando al 16.9 %. Este hito confirma que el mercado hipotecario se ha convertido en un pilar cada vez más sólido dentro del sistema financiero peruano.