En términos mensuales, el crédito hipotecario aumentó 0,7% en agosto, impulsado por los préstamos concedidos en soles, que crecieron 0,8%. (Foto: USI)
En términos mensuales, el crédito hipotecario aumentó 0,7% en agosto, impulsado por los préstamos concedidos en soles, que crecieron 0,8%. (Foto: USI)
Por Redacción EC

El crecimiento interanual de los créditos hipotecarios registró una tasa de 7,6% en agosto de 2026, similar a la observada en julio, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.