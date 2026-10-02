El crecimiento interanual de los créditos hipotecarios registró una tasa de 7,6% en agosto de 2026, similar a la observada en julio, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

MIRA AQUÍ: MEF sostiene reuniones con organismos financieros internacionales para impulsar proyectos estratégicos de inversión y desarrollo

Este desempeño estuvo principalmente asociado al aumento interanual de los créditos hipotecarios concedidos en moneda nacional, que se expandieron 8,2%, mientras que los otorgados en moneda extranjera disminuyeron 2,4%.

En términos mensuales, el crédito hipotecario aumentó 0,7% en agosto, impulsado por los préstamos concedidos en soles, que crecieron 0,8%.

En contraste, los préstamos para viviendas otorgados en dólares registraron una variación mensual de -0,3%.

En agosto de 2026, el coeficiente de dolarización de estos créditos se redujo a 5,2%.