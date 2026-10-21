Jóvenes de todo el Perú ya pueden postular a una de las 100 becas integrales que ofrece el Banco de Crédito del Perú (BCP) a través de una nueva convocatoria de su programa Becas BCP. La iniciativa está dirigida a estudiantes talentosos con recursos económicos limitados y les permitirá acceder a estudios superiores en universidades e institutos de prestigio del país.

Desde su creación en 2012, Becas BCP ha permitido que estudiantes de colegios públicos y privados, con alto potencial académico y necesidad económica, puedan acceder a educación superior de calidad, en alianza con reconocidas instituciones educativas del país. Cabe resaltar que las becas cubren el 100% de los costos académicos, de graduación y titulación.

Además del financiamiento integral, el programa acompaña a los estudiantes durante toda su formación mediante tutorías psicopedagógicas, mentorías laborales, talleres de habilidades blandas y un programa de empleabilidad.

Esta iniciativa nació con el objetivo de promover el acceso a la educación superior, luego de identificar que muchos jóvenes talentosos a nivel nacional querían continuar sus estudios, pero no podían hacerlo por razones económicas. Foto: BCP.

En esta convocatoria, los postulantes podrán acceder a una de las 86 carreras financiadas en una de las 11 instituciones educativas aliadas, entre ellas la PUCP, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, UPC, UTEC, ESAN, Universidad Privada del Norte, UTP, Universidad Continental, Universidad de Piura y el instituto TECSUP, con presencia en distintas regiones del país.

En diálogo con El Comercio, la gerenta de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas del BCP, Verónica Roca-Rey, informó que esta iniciativa nació con el objetivo de promover el acceso a la educación superior, luego de identificar que muchos jóvenes talentosos a nivel nacional querían continuar sus estudios, pero no podían hacerlo por razones económicas. “La falta de recursos era un problema. Entonces, esto nace de la inquietud de que el Perú no puede desperdiciar este potencial. Lo necesitamos porque así aumentaremos los niveles de productividad y desarrollo del país”, dijo.

“Hay chicos que logran ir a universidades públicas y eso es importantísimo, pero hay un grupo de universidades privadas que ofrecen altos niveles de calidad educativa a las que estos chicos no podían acceder. Es importante entender que la educación tiene el poder de transformar la vida de una persona. Y no solo la vida de él o ella, sino también la de su familia”, contó.

Roca-Rey agregó que hay becarios que, al insertarse en el mercado laboral y acceder a mejores ingresos, pueden pagar los estudios de sus hermanos menores, brindar una mejor calidad de vida a sus futuros hijos y ayudar a sus padres durante la vejez. “De ese modo se genera un círculo virtuoso (...). Hay chicos que también se fueron al exterior a estudiar: a Oxford, Harvard, entre otros centros académicos. También acá, en el Perú, estudian maestrías después. Entonces, se les abren muchas puertas”, expresó.

Este Diario conversó con la gerenta de Responsabilidad Social y Relaciones Públicas del BCP, Verónica Roca-Rey. Foto: BCP.

“Los jóvenes, además, contarán con un tutor asignado que se reúne con ellos. Lo que buscamos es que estos mentores los guíen en el desarrollo de habilidades blandas. Al final, la beca es más un medio que un fin; es un medio para que estos chicos logren insertarse laboralmente y aporten al Perú. El objetivo es cerrar brechas de acceso a la educación superior de calidad y romper con los círculos de pobreza”, añadió.

Roca-Rey reiteró que las becas cubren el 100% de los gastos académicos y que, en el caso de los jóvenes que provienen de otras regiones y deben trasladarse a Lima, también se les brinda una manutención. “Sabemos que las familias no necesariamente pueden solventar los gastos de vivir en Lima. A todos les hacemos un acompañamiento. Ya abrimos la plataforma de postulación. Ingresen lo antes posible y atrévanse. Hay muchos chicos que tienen el talento y son del perfil que buscamos. Una de las metas que nos ponemos todos los años es que el 50% venga de Lima y el otro 50% de otras regiones. Entonces, postulen porque sí quisiéramos cumplir con este objetivo de descentralizar las oportunidades”, concluyó.

Hay becarios que, al insertarse en el mercado laboral y acceder a mejores ingresos, pueden pagar los estudios de sus hermanos menores, brindar una mejor calidad de vida a sus futuros hijos y ayudar a sus padres durante la vejez. Foto: BCP.

¿Cuáles son los requisitos para postular a una Beca BCP?

Tener nacionalidad peruana o residencia permanente en el país.

Presentar necesidad económica.

Estar por iniciar estudios superiores por primera vez.

Estar cursando o haber cursado 3.°, 4.° y 5.° de secundaria en un colegio público o privado del Perú.

No contar con antecedentes policiales o penales, en el caso de los mayores de edad.

Haber terminado el colegio en los años 2024, 2025 o 2026 para acceder a una beca universitaria, y entre 2020 y 2026 para una beca técnica.

Haber aprobado una de las modalidades de admisión permitidas en una universidad o instituto aliado y para una de las carreras financiadas por el programa Becas BCP.

Para acceder a una beca universitaria, acreditar excelencia académica mediante la pertenencia al tercio superior o un rendimiento destacado comprobable en 3.°, 4.° y 5.° de secundaria. En el caso de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), se requiere como mínimo pertenecer al medio superior.

Para acceder a una beca técnica, elegir una sede del instituto que se encuentre en el lugar de residencia del postulante.

¿Cómo postular?

Ingresar a la plataforma de Becas BCP (www.viabcp.com/becasbcp), completar los datos solicitados y seleccionar la institución educativa y la carrera de interés.

Postular a la universidad o instituto aliado elegido mediante una de las modalidades permitidas por el programa y rendir el examen correspondiente.

Una vez obtenida la constancia de ingreso o el resultado de admisión, el documento deberá subirse a la plataforma de Becas BCP para completar la postulación. Tras este paso, la solicitud quedará lista para ser evaluada.

A la fecha, Becas BCP ha otorgado más de 1.200 becas universitarias y técnicas. Más de 600 becarios ya concluyeron sus estudios y actualmente se desempeñan en reconocidas empresas o cursan estudios de posgrado en el extranjero. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de enero de 2027.