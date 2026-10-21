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Desde su creación en 2012, Becas BCP ha permitido que estudiantes de colegios públicos y privados, con alto potencial académico y necesidad económica, puedan acceder a educación superior de calidad. Foto: BCP.
Desde su creación en 2012, Becas BCP ha permitido que estudiantes de colegios públicos y privados, con alto potencial académico y necesidad económica, puedan acceder a educación superior de calidad. Foto: BCP.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Jóvenes de todo el Perú ya pueden postular a una de las 100 becas integrales que ofrece el Banco de Crédito del Perú (BCP) a través de una nueva convocatoria de su programa Becas BCP. La iniciativa está dirigida a estudiantes talentosos con recursos económicos limitados y les permitirá acceder a estudios superiores en universidades e institutos de prestigio del país.

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