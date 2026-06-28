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Resumen

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La discapacidad no significa incapacidad. Esa es la convicción de Eliana Cabello Rodríguez, profesora de música del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Ella dirige la banda del Conadis, integrada por talentosos residentes de los centros de acogida de la entidad. Ellos tienen síndrome de Down, autismo o alguna discapacidad intelectual, pero sus condiciones, lejos de ser un impedimento, se han convertido en una muestra de que el talento no conoce barreras.

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