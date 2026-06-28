La banda del Conadis hizo posible que los asistentes al auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, vivieran una noche mágica el último jueves en el concierto “Al ritmo de la inclusión”. Tocando tarolas, tambores napoleónicos, timbales, órganos electrónicos, panderetas y otros instrumentos, el grupo de 20 jóvenes y adultos, junto con artistas invitados, interpretó un repertorio de cumbia, rock y folclore peruano, derribando estigmas a través de su arte.

El concierto se llevó a cabo en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú. Foto: GEC. / Fernando Sangama

Las previas al show

Tras bambalinas, los chicos estaban nerviosos, pero muy emocionados, siempre acompañados de la persona detrás de este proyecto musical: su querida profesora Eliana, la directora de la banda. Ella los viene preparando desde hace dos meses para el espectáculo, pero en realidad esta historia comienza hace seis años, en lo que era un taller de música dirigido a los residentes con discapacidad de los centros de acogida. El espacio era pensado principalmente como una actividad formativa, pero poco a poco se convirtió en algo mucho más grande .

“Para mí esto no es un trabajo, es una vocación. Tenemos mucha complicidad. Yo pienso que la música te hace vibrar, y estos jóvenes a través de su arte expresan sus emociones”, contó la docente.

El taller dejó de ser una simple clase para convertirse en un espacio mágico donde cada uno de los residentes potencia su talento . “Practicamos tres veces a la semana y tocamos diferentes géneros; temas de películas, rock y música de la selva, sierra y costa”, mencionó Eliana.

Tener una discapacidad intelectual no ha sido un obstáculo para que este grupo de jóvenes y adultos demuestre su talento. Foto: GEC. / Fernando Sangama

Resaltó, además, que su esfuerzo los ha llevado a presentarse en distintos espacios culturales, demostrando que el arte es capaz de generar oportunidades y transformar vidas. “Para mí ellos significan amor y talento. Los corazones del público se llenarán de alegría. La música abre nuevos horizontes”, comentó.

Los integrante de banda

Algunos de los chicos quizá no son capaces de expresarse con palabras, pero sí a través de muestras de cariño y buena onda, algo que también transmiten cuando tocan sus instrumentos.

Ellos son Marcelo, Fabiola, Christian, Sofía, Carlos, Gianella, Juan Manuel, Silvia, Martín, Ronaldo, Claudia, Pedro, Richard, Rosa, Miriam, Miguel, Rogelio, Guillermo, Roberto y Rafael.

El Comercio conversó con la banda del Conadis antes del espectáculo. Foto: GEC. / Fernando Sangama

Todos recibieron con mucha alegría al equipo de El Comercio mientras ensayaban. El desborde de emoción era evidente. Hacían una cola ordenada, ansiosos por presentarse. Con una sonrisa de oreja a oreja, decían su nombre, su edad, el instrumento que tocaban y lo felices que se sentían de formar parte de la banda del Conadis.

“Yo toco los platillos y siempre me ha gustado la música”, dijo Carlos, de 22 años. “Yo tengo 14 años y toco la conga. Estoy tan contenta”, decía Rosa, la menor del grupo, mientras mandaba saludos y besos volados a la cámara fotográfica.

“A mí me gusta tocar la pandereta porque hice una amiga, Fabiola”, dijo Sofía. “¡Hola, amigos de El Comercio!”, expresaban con mucha emoción Claudia y Gianella mientras hacían corazones con las manos.

Los campeones de marinera Josselin Mendoza Atúncar y José Carlos Mendoza Mori estuvieron a cargo del baile, acompañando a los músicos de la banda. “Yo bailo desde hace 20 años. Me siento muy feliz de acompañar a la banda del Conadis y de poder bailar con José Carlos”, dijo Josselin. “Hace cinco años que bailo. Me siento muy contento de pertenecer a este súper evento con los chicos del Conadis”, comentó José Carlos.

Los campeones de marinera Josselin Mendoza Atúncar y José Carlos Mendoza Mori estuvieron a cargo del baile y acompañaron a los músicos de la banda. Foto: GEC. / Fernando Sangama

Concierto

Los músicos deleitaron al público con temas como “La Concheperla”, “Los Locos Addams”, “El Cóndor Pasa”, “Valicha”, “Av. Larco” y “Anaconda”. Al final del show, el artista Ángelo Fukuy se unió a la banda del Conadis para interpretar “Cariñito”, “Elsa” y “La Valentina”.

Diversas entidades fueron convocadas para intercambiar experiencias sobre inclusión. En ese marco, Lima Expresa, empresa aliada de la inclusión de las personas con discapacidad, fue invitada para continuar profundizando en las buenas prácticas.

El artista Ángelo Fukuy se unió a la banda del Conadis durante el concierto. Foto: GEC. / Fernando Sangama

El evento además contó con la presencia de la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Edith Pariona Valer; la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza; el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Félix Villegas; el alcalde de San Borja, Marco Álvarez; congresistas de la República y la presidenta del Conadis, Mercedes Villalobos.

Esta última, en diálogo con El Comercio, comentó que “los chicos se sienten muy felices de ser los protagonistas porque la persona con discapacidad generalmente es un espectador. En cambio, ahora en este espectáculo son quienes brillan delante de todo el público y demuestran el gran talento que poseen”.

Sobre futuros conciertos de la banda, Villalobos anunció que han establecido reuniones con representantes del Gobierno Regional del Cusco para realizar un evento similar en Machu Picchu en setiembre de este año. Asimismo, el 3 de diciembre, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la banda tiene programada una gira en Tacna.

La banda del Conadis tendrá más presentaciones durante este año. Foto: GEC. / Fernando Sangama

Exposición de arte

La velada continuó con un recorrido de los asistentes por la muestra “Arte neón”, una exposición integrada por 25 lienzos elaborados también por los residentes con discapacidad de los centros de acogida residencial del Conadis, demostrando la variedad de talleres formativos en los que participan.

De este modo, culminó el evento “Al ritmo de la inclusión”, que sirvió como ejemplo de que la verdadera inclusión se construye creando oportunidades para que cada persona pueda desarrollar su potencial y ocupar el lugar que merece en la sociedad.