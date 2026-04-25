El recorrido se inició en Amantaní, isla del lago Titicaca, en el departamento de Puno, y culminó en la playa Charcas. Gustavo lo realizó sin traje de neopreno ni aletas, por lo que su cuerpo estuvo expuesto a condiciones extremas, como temperaturas del agua entre 12 y 14 °C, una altitud superior a los 3.800 metros y cambios climáticos constantes, que pasaron de un cielo nublado a un sol intenso hacia el final de la travesía.

Todo comenzó aproximadamente a las 6:30 a. m. y se tenía previsto terminar en ocho horas. Sin embargo, un movimiento brusco del agua en medio del nado obligó a Gustavo a desviarse, por lo que la travesía se extendió a nueve horas y concluyó alrededor de las 3:30 p. m. Por ello, alcanzó los 26 kilómetros y no los 24 previstos inicialmente, lo que, si bien fue más demandante, le permitió establecer un récord mayor.

Recorrido de Gustavo Lores (gráfico GEC).

Con cansancio y frío, fue recibido por integrantes de la Marina de Guerra del Perú, quienes lo abrigaron con una toalla y lo aplaudieron. Toda su travesía contó con el respaldo de la Marina, con el objetivo de garantizar la seguridad y la validez de su récord. Además, se contó con la presencia de un juez de la Federación Deportiva Peruana de Natación, quien brindó seguimiento técnico y la certificación oficial del logro obtenido por Gustavo.

Asimismo, durante el recorrido, Gustavo fue acompañado por Eke Tapullima, destacado kayakista del team Kayakistas Tiburones del Huallaga, quien formó parte de su equipo de soporte y seguridad a lo largo de toda la ruta.

Su esposa, Luciana Camogliano, también lo acompañó en una lancha y estuvo registrando en redes sociales todo el proceso de Gustavo, además de asegurar que se encontraba en buenas condiciones para continuar.

Gustavo Lores tiene una amplia trayectoria como nadador de aguas abiertas. Foto: Andina.

“Este reto es por el Perú. Queremos demostrar que nuestros deportistas pueden competir al más alto nivel mundial, incluso en las condiciones más extremas”, señaló Gustavo en sus redes sociales. Asimismo, destacó el apoyo de su equipo y su familia.

Quién es Gustavo Lores

Antes de consolidarse como ultranadador, Gustavo Lores llevó una vida alejada del alto rendimiento y retomó la natación por motivos de salud, tras haber dejado el deporte durante varios años. Fue recién en 2014 cuando inició su camino en las aguas abiertas con travesías cortas que, con el tiempo, evolucionaron hacia desafíos de ultradistancia. Su progreso fue sostenido, pasando de recorridos de pocos kilómetros a pruebas cada vez más exigentes en el mar peruano.

En el Perú, ha marcado hitos importantes, como la exigente Ruta Olaya doble de 44 kilómetros, una de las travesías más demandantes del país. Estas experiencias le permitieron ganar resistencia y posicionarse como uno de los principales exponentes nacionales de la disciplina.

Gustavo estuvo acompañado por un equipo de la Marina de Guerra del Perú, que lo resguardaba, así como por su esposa, quien lo siguió desde una lancha, registrando su travesía y brindándole apoyo.

Con 44 años, Lores dio el salto a la escena internacional al obtener la prestigiosa Triple Corona de Aguas Abiertas, un reconocimiento reservado para pocos nadadores en el mundo. Para lograrlo, completó pruebas como la vuelta a Manhattan (48 km), el Canal de Catalina (32,5 km) y el Canal de la Mancha (34 km), consolidándose como un referente de esta disciplina a nivel global.

Quién tenía el récord anteriormente

Antes del récord de Gustavo Lores, la marca más alta en el lago Titicaca la había conseguido el nadador ecuatoriano Juan Pablo Flores, quien en 2025 completó una travesía de 21 kilómetros entre Bolivia y Perú en aproximadamente ocho horas. Esta ruta binacional fue considerada inédita y se realizó en condiciones extremas de frío, altura y oleaje, lo que le permitió establecer una marca destacada en este escenario natural.

Años atrás, en 2021, el italiano Andrea Oriana —exnadador olímpico— marcó otro registro importante al nadar 20 kilómetros sin traje de neopreno en poco más de cinco horas, superando una marca previa de 16 kilómetros establecida por una nadadora estadounidense. Estos antecedentes reflejan que el lago Titicaca se ha convertido en un escenario cada vez más competitivo a nivel internacional.