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Resumen

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El viernes 24 de abril de 2026 podría quedar inscrito en la historia del Perú. Ese día, el nadador peruano Gustavo Lores alcanzó una hazaña que apunta a un récord Guinness —a la espera de su validación oficial—, tras completar el mayor desafío de su carrera: nadar durante nueve horas ininterrumpidas en el lago Titicaca y cubrir una distancia de 26 kilómetros.

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Hay cooperativas financieras confiables, hay otras que están en la mira por operaciones sospechosas, y hay un tercer grupo de cooperativas que han sido creadas exclusivamente para estafar a sus socios: les quitan todo el dinero hasta asegurarse de que no siquiera puedan pagarle a un abogado. Episodio 11 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio conducido por el periodista Juan Pablo León
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