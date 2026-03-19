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Resumen

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El arte de desplazarse de un edificio a otro, pero no desde el suelo, sino desde lo alto de un techo, con la gravedad tirando del cuerpo y la adrenalina recorriendo cada músculo. El vacío parece más profundo de lo que es y, durante un segundo, todo depende de un aterrizaje preciso. Esa es la sensación de quienes se atreven a practicar parkour, una disciplina física de origen francés que consiste en trasladarse de un punto a otro superando los obstáculos del entorno urbano, como muros, barandas, escaleras o desniveles.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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