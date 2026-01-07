Diversos son los países del mundo que actualmente cuentan con infraestructuras que llaman la atención debido a su extensión, y esa capacidad para reducir tiempos de recorrido entre ciudades. Ahora, y desde Perú, un nuevo récord Guinness revela precisamente los detalles entorno a la importancia de túnel que debido a características muy puntuales, ha obtenido reconocimiento internacional dado a conocer por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

EL TÚNEL PERUANO QUE OBTIENE RÉCORD GUINNESS Y HACE HISTORIA GRACIAS A ESTA RAZÓN

Gratas noticias llegan a Perú tras el inicio del 2026, siendo túnel puntual aquel que a cargo del MTC, sorprende revelando características puntuales ahora reconocidas internacionalmente.

Otra vez el país hace historia, y en esta oportunidad gracias a la obtención del Guinness World Records por parte de vía subterránea ubicada en el distrito puneño de Ollachea, y que según lo precisa dicha entidad, opera desde fines de diciembre 2025 atravesando aguas geotérmicas de altísima temperatura.

“Este reconocimiento internacional se otorgó luego que, durante el proceso de medición técnica para la certificación, se registrara una temperatura máxima de 71.2 grados centígrados en las aguas geotérmicas presentes en el entorno del túnel”, remarca el MTC mediante nota de prensa donde expresa también que la megaobra como tal, hoy termina convirtiéndose en una infraestructura única a nivel mundial, y el Perú en un referente global en cuanto a trabajos de ingeniería se refiere.

ESTAS OTRAS CARACTERÍSTICAS PRESENTA EL TÚNEL OLLACHEA QUE HA OBTENIDO EL GUINNESS WORLD RECORDS

El Túnel Ollachea forma parte de la carretera IIRSA Sur – Tramo 4: Puente Inambari–Azángaro, y se desarrolla entre los kilómetros 232 y 233 de esta importante vía que conecta la región Puno con el sur del país.

El Túnel Ollachea se extiende a lo largo de 1,024 metros que incluyen 906 de túnel, y además de 33 de acceso en el ingreso y 85 de acceso en la salida.

El Túnel Ollachea dispone de un sistema electromecánico integral, alineado al Manual de Carreteras – Túneles y a la normativa eléctrica y de seguridad vigente

El Túnel Ollachea cuenta con iluminación LED de alta potencia que es gestionada mediante sistemas automatizados con controladores industriales, ventilación mecánica para el control de humos y contaminantes, sistemas de detección de incendios y gases, CCTV, megafonía y señalización de evacuación.

El Túnel Ollachea cuenta con un centro de monitoreo y control equipado con tecnología de última generación, y desde donde se supervisan las operaciones y sistemas de seguridad que buscan garantizar una circulación más segura.

LO QUE SERÁ EL TÚNEL MÁS LARGO DE AMÉRICA LATINA CON CASI 40 KM DE VÍA NUEVA

Anualmente, el tráfico es un tema que genera debate, y a nivel global, son los gobiernos aquellos cuyas obras evidencian el propósito de reducirlo para mejorar calidad de vida.

En ese sentido, y con respecto a la mejora del desplazamiento de unidades vehiculares en carretera, hoy llama la atención la venidera inauguración del túnel más largo de América Latina dada sus características puntuales y esa longitud ascendente a los casi 10 km, según lo precisa la Gobernación de Antioquia.

La información brindada y proveniente desde Colombia como parte del megaproyecto “La Nueva Vía al Mar”, remarca que dicha obra subterránea tiene la finalidad de mejorar las “condiciones de conectividad de Medellín con el Urabá”, y en general del departamento con el centro del país, la Costa Pacífica y Atlántica.

“La totalidad del proyecto tiene una longitud aproximada de 39.5 kilómetros de vía nueva”, puntualiza el propio consorcio encargado de edificar el denominado “Túnel del Toyo” cuya longitud lo convertirá en el más extenso de América Latina buscando reducir los tiempos de transporte, y facilitar el tránsito de comercio.

Con respecto a cada uno de los tramos que lo componen, resulta importante destacar que el número 1 ya figura 100% culminado, mientras el segundo supera el 70% de ejecución, y finalmente determinará que inicie operaciones entre fines de 2026 e inicios de 2027.

ESTOS SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS QUE OTORGARÁ EL TÚNEL DEL TOYO DESDE COLOMBIA

Reducción de 25 km aproximados en la vía que conecta a los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas (Hoy 62 km).

Medellín estará a 4 horas con 30 minutos aproximados de los siguientes puertos que se construirán en Urabá:

- Puerto Antioquia

- Puerto Pisisi

- Puerto Internacional del Darién