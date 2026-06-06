Las grandes obras de infraestructura continúan transformando la movilidad en distintos puntos de Latinoamérica, y una de las más ambiciosas está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Se trata de un megaproyecto que incluye el túnel más largo de la región, una construcción de casi 10 kilómetros diseñada para facilitar el transporte de personas y mercancías entre importantes zonas productivas. La iniciativa busca reducir considerablemente los tiempos de viaje, impulsar el comercio y fortalecer la conexión entre territorios que durante años han enfrentado trayectos extensos para comunicarse por carretera. Cuando entre en funcionamiento, esta obra marcará un nuevo hito para la ingeniería latinoamericana y se convertirá en una de las infraestructuras viales más destacadas del continente. Conoce dónde se construye este megaproyecto, cuáles serán los cambios que traerá para miles de usuarios y cuándo está previsto que comience a operar.

¿CUÁL ES EL TÚNEL MÁS LARGO DE LATINOAMÉRICA Y DÓNDE SE CONSTRUYE?

La obra que alcanzará este récord es el Túnel del Toyo, infraestructura que forma parte del proyecto Nueva Vía al Mar. Su construcción se desarrolla en Colombia, específicamente en el departamento de Antioquia, donde busca mejorar la comunicación terrestre entre Medellín y la región de Urabá.

Con una longitud de 9,73 kilómetros, este paso subterráneo se convertirá en el más extenso de América Latina una vez concluido. El proyecto fue formalizado en diciembre de 2015 y desde entonces ha sido considerado una pieza fundamental para impulsar el desarrollo económico y logístico de esta parte del país.

Túnel del Toyo | Foto: Manuel Saldarriaga Quintero / Diario El Colombiano

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ ESTA IMPORTANTE OBRA?

Además del túnel principal de 9,73 kilómetros, el proyecto contempla cerca de 39,5 kilómetros de nuevas vías que permitirán una conexión más rápida entre distintas localidades de Antioquia. La infraestructura ha sido diseñada para soportar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, mejorando la circulación de vehículos particulares y de carga.

Uno de los mayores impactos se verá en el transporte y el comercio. La nueva ruta facilitará el traslado de mercancías hacia los puertos del Caribe, lo que permitirá agilizar las operaciones logísticas y fortalecer el intercambio comercial dentro y fuera del país.

Entre los principales beneficios destacan:

Menores tiempos de viaje para pasajeros y transportistas.

Mejor conexión entre ciudades y regiones de Antioquia.

Reducción de distancias en rutas estratégicas.

Mayor eficiencia en el transporte de carga.

Acceso más rápido a los puertos del Caribe.

Impulso a la actividad económica regional.

Los tiempos de desplazamiento también se reducirán de forma importante. Por ejemplo, el recorrido entre Medellín y Urabá tomará alrededor de cuatro horas y media menos que en la actualidad. Asimismo, el trayecto entre Cañasgordas y Medellín podrá realizarse en aproximadamente una hora y media, mientras que el viaje entre Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia se reducirá a cerca de 37 minutos, según informa El Cronista.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTO EL TÚNEL DEL TOYO?

Las obras continúan avanzando en distintos frentes y ya registran progresos superiores al 60%. Uno de los sectores del tramo 2, que comprende 7,1 kilómetros de vías, un puente y varios túneles, supera el 64% de avance y tiene prevista su culminación para septiembre de 2026.

Otro sector del mismo tramo, conformado por 6,2 kilómetros de carretera, doce puentes y seis túneles, también sobrepasa el 60% de ejecución. Además, ya se habilitaron algunos caminos industriales para facilitar el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

De manera paralela, continúan los trabajos de pavimentación y revestimiento del túnel principal. Posteriormente, se instalarán los sistemas electromecánicos, de ventilación, iluminación y seguridad necesarios para su funcionamiento.

Según el cronograma oficial, toda la infraestructura estaría lista y operativa en 2027. Una vez inaugurado, el Túnel del Toyo se convertirá en el túnel más largo de América Latina.

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