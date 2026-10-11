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Resumen

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Foto: César Campos / GEC.
Foto: César Campos / GEC.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Este último sábado, 516 estudiantes líderes de cuarto y quinto de secundaria de distintas regiones del Perú participaron en la segunda edición de CADE Escolar 2026, organizada por IPAE Acción Empresarial. Durante la jornada, realizada en el Colegio San Agustín, los alumnos asistieron a ponencias y participaron en talleres sobre liderazgo, ciudadanía activa y el rol de los adolescentes en la construcción del país.

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