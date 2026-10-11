Este último sábado, 516 estudiantes líderes de cuarto y quinto de secundaria de distintas regiones del Perú participaron en la segunda edición de CADE Escolar 2026, organizada por IPAE Acción Empresarial. Durante la jornada, realizada en el Colegio San Agustín, los alumnos asistieron a ponencias y participaron en talleres sobre liderazgo, ciudadanía activa y el rol de los adolescentes en la construcción del país.

Bajo el lema “Del ser al hacer”, los escolares se dirigieron al auditorio del colegio para iniciar la jornada. Los participantes fueron seleccionados mediante un minucioso proceso que evaluó no solo su rendimiento académico, sino también su liderazgo en sus respectivas comunidades.

Bienvenida

La inauguración del evento estuvo a cargo de Rubén Sánchez, presidente de CADE Escolar 2026. En su discurso, señaló que, para mirar al futuro, es necesario revisar lo que se hizo en el pasado. “Hay que entender nuestra propia historia para comprender por qué reaccionamos de cierta forma ante diferentes situaciones en la vida. Hoy en día, ustedes viven en un país repleto de oportunidades laborales, pero también de oportunidades para generar más bienestar para todos”, dijo.

“El ejercicio más importante que van a tener que hacer es entender por qué la vida les dice que no. Siempre hay revanchas para quien no se rinde, aquel que tiene un sueño y es consistente en cumplirlo. El desafío que debemos entender es que nuestras acciones deben dejar huellas”, mencionó.

Rubén Sánchez, presidente de CADE Escolar 2026. Foto: César Campos / GEC.

Sánchez estuvo acompañado por Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, quien pidió a los cadeístas escolares que compartieran entre ellos sus historias, oportunidades y talentos. “Sus colegios los han elegido porque reconocen en ustedes capacidades especiales y un enorme potencial. Tener talento es una oportunidad, pero desarrollarlo es una responsabilidad. Y ponerlo al servicio de los demás es una decisión”, expresó.

“Hoy inauguramos la segunda edición de CADE Escolar. Hace un año, más de 470 estudiantes iniciaron esta experiencia. Hoy ustedes toman la posta. Y lo hacen en un momento extraordinario de la historia. Nunca una generación tuvo tanto conocimiento disponible, tanta tecnología a su alcance y tantas posibilidades de conectarse con el mundo”, agregó.

El rector del Colegio San Agustín, fray Hans Zavala, también brindó unas palabras durante la inauguración del foro. “Debemos enfocarnos en investigar cómo poner nuestros talentos al servicio de nuestra comunidad y del país. No hace falta tener un cargo, ni una profesión, ni un doctorado para empezar a liderar desde ya. El momento es ahora si tienes el corazón dispuesto”, dijo.

Adolescentes en acción

Uno de los bloques iniciales reunió a escolares líderes que compartieron sus historias de inspiración. Una de ellas fue Dhamaris Alarcón, medallista de oro en la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO) 2026. “Las olimpiadas me dieron la oportunidad de conocer amigos, viajar y tener intercambio cultural. Durante mi infancia, mi familia me inculcó tres valores fundamentales que me sirvieron para salir adelante: amar lo que haces, tratar siempre de crecer y retarte a ti mismo”, dijo.

Dhamaris Alarcón, medallista de oro en la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO) 2026. Foto: César Campos / GEC.

“Es importante entender que la educación cambia la vida. Ese esfuerzo servirá para abrirte puertas y tener muchas experiencias alrededor del mundo (...). El consejo que yo les puedo dar es que no se comparen ni se limiten. Cada camino es distinto. Lo importante es que tú te superes a ti mismo. También no duden en pedir ayuda. Siempre busquen una comunidad que los ayude a crecer”, añadió.

El líder estudiantil y campeón internacional de debate Rodrigo Figari también participó en este bloque. Animó a los cadeístas a ser pacientes y constantes en la búsqueda de sus sueños. “Incluso si en algún momento fallas, tienes que seguir intentándolo. Porque si te rindes es peor”, mencionó.

“Si se dan cuenta, su desempeño es mejor cada año que pasa. Entonces, abandonar todo porque una vez te fue mal no es correcto. Cuando estás dispuesto a aceptar y asimilar equivocaciones, vas a crecer. No abandonar tu pasión es la mejor decisión. En realidad, el fallar es cuando uno deja de lado las cosas grandes que puede lograr. En cambio, uno debe pensar que solo con intentarlo ya está ganando mucho”, expresó.

Líder estudiantil y campeón internacional de debate Rodrigo Figari. Foto: César Campos / GEC.

Expertos presentes

Durante el evento, líderes empresariales también compartieron sus conocimientos sobre innovación, generación de valor y la importancia de contribuir al desarrollo del país. El empresario peruano Juan Alberto Wu aconsejó a los escolares viajar por todo el país para conocer sus distintas realidades. “Lamentablemente, algunas personas tratan de solucionar los problemas de todas las regiones desde un escritorio, pero cada región tiene sus problemas. Por ello, hay que escuchar a la gente y plantear soluciones”, dijo.

“Hoy más que nunca, los empresarios tenemos que ir mucho más allá y generar cambios. Les pido, por favor, que actúen. El momento es ahora. No hay excusas. Ustedes no son el futuro, sino el presente de nuestro país”, mencionó.

El empresario peruano Juan Alberto Wu. Foto: César Campos / GEC.

La emprendedora Gianina Flores, CEO de Ukaw, marca de chocolatería fina amazónica, también compartió una reflexión con los escolares. Contó cómo pasó de tener un pequeño negocio en su comunidad de Pucallpa a expandirse a nivel nacional e internacional. “Yo los veo desde la butaca y me siento muy identificada con ustedes. La única manera de crecer es saliendo de nuestra zona de confort. Yo empecé con lo que tenía. Así que empiecen ustedes también y luego van mejorando”, sostuvo.

“Mi realidad era que mis padres no tenían la solvencia para pagarme estudios de chocolatería en el extranjero. Entonces, desde joven empecé a ahorrar y a postular a muchas becas. De esa forma, fui buscando mis propias oportunidades. Comento esto para que entiendan que, nazcan donde nazcan, eso no es un limitante. Ahora hay tantas herramientas. Así que conquisten el mundo. Una idea con propósito puede comenzar en cualquier lugar del Perú. No hay límites”, concluyó.

La emprendedora Gianina Flores, CEO de Ukaw. Foto: César Campos / GEC.

Esta segunda edición también buscó promover la buena convivencia en las aulas y destacar la responsabilidad de los jóvenes de actuar frente al acoso escolar y contribuir a crear espacios seguros donde prevalezca el respeto.