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Resumen

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Este 13 de agosto se llevó a cabo el CADE Educación 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, en el Auditorio Principal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El encuentro reunió a más de 700 docentes, directivos y expertos en educación para compartir estrategias, experiencias y nuevas perspectivas sobre uno de los principales desafíos que enfrenta el sector educativo: formar ciudadanos capaces de convivir con la tecnología, adaptarse al cambio y aprender a lo largo de la vida.

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