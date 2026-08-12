Este 13 de agosto se llevó a cabo el CADE Educación 2026, organizado por IPAE Acción Empresarial, en el Auditorio Principal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El encuentro reunió a más de 700 docentes, directivos y expertos en educación para compartir estrategias, experiencias y nuevas perspectivas sobre uno de los principales desafíos que enfrenta el sector educativo: formar ciudadanos capaces de convivir con la tecnología, adaptarse al cambio y aprender a lo largo de la vida.

Quien dio inicio a la jornada fue el ingeniero Edwin Chavarri, decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima. “Gracias a IPAE por hacer que nuestro espacio sea sede de este importante encuentro. Espero que esta edición nos permita construir una educación capaz de responder a lo que el Perú necesita”, dijo.

Ingeniero Edwin Chavarri, decano del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima. Foto: GEC / Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Bienvenida

Marcela Benavides, presidenta del CADE Educación 2026, mencionó que el lema de esta edición es “Enseñar para aprender”, una propuesta que busca educar en un mundo donde las respuestas están cada vez más disponibles. “Ello significa que debemos lograr que los estudiantes cuestionen, colaboren y sean capaces de reinventarse”, señaló.

“No podemos resignarnos. Para cambiar la realidad hay que invertir en infraestructura, aprobar nuevas normas y diseñar políticas públicas. Pero, sobre todo, hay que lograr que un docente genere curiosidad en los estudiantes. No podemos prepararlos para el mundo de ayer, sino brindarles una formación permanente que ninguna máquina puede reemplazar, lo que incluye formar seres humanos”, agregó.

En diálogo con El Comercio, Marcela resaltó que el CADE Educación no solo es un espacio de reflexión, sino también un punto de encuentro para recoger las conclusiones de toda la comunidad educativa de IPAE y sus aliados. Estas serán entregadas al Gobierno a modo de hoja de ruta. “Tenemos el compromiso del Ministerio de Educación para que, desde el sector privado, podamos apoyar al público. También buscamos armar mesas de trabajo para hablar de innovación, metodologías pedagógicas y el rol de la inteligencia artificial”, dijo.

Marcela Benavides, presidenta del CADE Educación 2026. Foto: GEC / Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Por su parte, el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, habló sobre el reto que implica la falta de capacidad de gestión, pero sostuvo que “este diagnóstico honesto no debe ser motivo de pesimismo. Mi intención es que sepamos qué falta hacer en el corto plazo y actuemos. Necesitamos entender qué es lo que tienen que saber los estudiantes para ser profesionales exitosos y para que trabajen por su país”.

“Hay que empezar a preguntarnos cómo la tecnología puede ayudarnos a solucionar problemas del país. Ese cambio de mirada es el enfoque de este CADE. Ahora bien, las soluciones que trae la IA pueden desviarnos de la cuota de responsabilidades que tenemos. Por eso, hay que entender que la IA no va a hacer nuestro trabajo, sino que nos va a ayudar. Necesitamos formar personas capaces de pensar por sí mismas”, expresó.

Presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos. Foto: GEC / Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Las ponencias

José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, informó que, a pesar de que el gasto en educación aumentó, ese incremento no se ha traducido en mejoras sustantivas en los aprendizajes. “Algo acá no está funcionando. El sistema educativo es una cadena de tres eslabones y cada uno arrastra una deuda: sistema, docentes, estudiantes”, mencionó.

“En cuanto al sistema, el presupuesto crece en remuneraciones, pero no en infraestructura. Esto es grave, teniendo en cuenta que el 30% de los locales educativos está en riesgo de colapso. El problema de infraestructura es muy fuerte en el Perú, y el principal problema no es la falta de dinero, sino la falta de gestión. Sobre los docentes, la evaluación de su desempeño se aplica de forma limitada. Y, en relación con los estudiantes, los logros de aprendizaje son más limitados conforme el estudiante se aproxima al egreso, luego del cual transita al mercado laboral o a la educación superior”, expuso.

A partir de ello, concluyó que “nos tenemos que poner de acuerdo. Los focos de acción deben ser: estabilidad de la política, docentes evaluados, pertinencia técnica y digital, y una gestión pública ágil que entregue obras y ejecute a tiempo”.

Por otro lado, Carlos Henríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la Unesco, brindó un diagnóstico regional de Perú, Brasil, Uruguay y Chile.

Durante la primera jornada, especialistas analizaron las brechas del sector educativo. Foto: GEC / Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

En cuanto a Perú, dijo que cerrar las brechas exige actuar al interior de las escuelas. “Con el impacto que significó la pandemia, hay desafíos que requieren acción. Para ello, es primordial invertir en recursos con foco en infraestructura, aprovechar mejor el tiempo para generar mayores oportunidades, tener una visión que trascienda los cambios políticos y garantizar la equidad”, indicó.

“Escalar no significa copiar, significa adaptar en función del contexto de tu país. El desafío es convertir las buenas experiencias en capacidades permanentes del sistema”, concluyó.

Voces

Distintos representantes universitarios estuvieron presentes en el encuentro, con quienes El Comercio pudo conversar. Uno de ellos fue Giancarlo Vera, director del Departamento de Educación de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

En diálogo con este Diario, señaló que, según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA), uno de cada diez estudiantes de quinto de secundaria alcanza un nivel satisfactorio en lectura y matemática. Indicó que esta realidad condiciona el tránsito hacia la educación superior y la capacidad del país para formar profesionales y técnicos preparados. “La secundaria debe ocupar un lugar central en la ruta educativa del país por concentrar brechas que terminan acompañando a los jóvenes en las siguientes etapas de su formación”, comentó.

Giancarlo Vera, director del Departamento de Educación de la Universidad Católica San Pablo (UCSP).

Al respecto, advirtió que, si en la secundaria no se consolidan conocimientos fundamentales ni una relación pedagógica significativa, la educación superior recibe jóvenes con bases insuficientes y el país pierde capacidad para formar el talento que necesita.

Como parte de su respuesta a este desafío, informó que la UCSP incorporará, desde marzo de 2027, la carrera de Educación Secundaria, con las especialidades de Lengua, Literatura y Arte; y Matemáticas y Ciencias Naturales . El programa tendrá una duración de 10 semestres, será presencial e integrará formación pedagógica y humana para que los futuros docentes puedan conectar con sus estudiantes.

“El Perú necesita recuperar los aprendizajes fundamentales y formar docentes de secundaria capaces, con integridad y vocación por formar a la persona”, concluyó.

El Comercio también conversó con el rector de la Universidad Privada del Norte (UPN), Martín Santana, quien expresó que este año han transformado su propuesta formativa para implementar la inteligencia artificial en toda la comunidad universitaria.

El rector de la Universidad Privada del Norte (UPN), Martín Santana. Foto: GEC / Joel Alonzo.

“Lo que hacemos es buscar que el estudiante esté inmerso en un ambiente práctico y desarrolle competencias como el pensamiento crítico. Acá lo importante es la forma en que se usa la inteligencia artificial. Todos la debemos utilizar, pero hay que enseñar cómo hacerlo de manera responsable y ética. Por eso, es necesario usar este recurso para que los estudiantes aumenten su capacidad cognitiva y sus razonamientos, aplicando la tecnología de manera correcta”, dijo.

El rector enfatizó que este modelo de aprendizaje activo se está desarrollando en todas las carreras de la casa de estudios y permite que el estudiante no solo sea un receptor de conocimientos del docente, sino que, además de escuchar, aplique lo aprendido mediante simulaciones con ayuda de la IA.