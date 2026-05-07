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Resumen

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Este jueves siete de mayo se llevó a cabo el segundo día del CADE Universitario 2026, donde 750 jóvenes de universidades privadas, públicas e instituciones de educación superior de todo el Perú estuvieron atentos a las charlas de especialistas de distintos rubros. El objetivo de este encuentro es que los alumnos se inspiren y aporten a la construcción de un mejor país.

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