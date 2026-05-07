Este jueves siete de mayo se llevó a cabo el segundo día del CADE Universitario 2026, donde 750 jóvenes de universidades privadas, públicas e instituciones de educación superior de todo el Perú estuvieron atentos a las charlas de especialistas de distintos rubros. El objetivo de este encuentro es que los alumnos se inspiren y aporten a la construcción de un mejor país.

En este segundo día del CADE Universitario 2026, realizado en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, se abordaron los factores importantes para defender y fortalecer la democracia. La primera expositora fue Urpi Torrado, CEO de Datum Perú, quien brindó valiosa data sobre el voto juvenil. “Los jóvenes de 18 a 24 años representan el mayor porcentaje de electores que decidieron su voto luego de ver entrevistas y debates, representando un 56%, lo que demuestra que están dispuestos a informarse antes de tomar una decisión”.

“Cada generación tiene prioridades y expectativas distintas, y hay que abordarlas de diferentes maneras. A los jóvenes les preocupa más la corrupción de autoridades (44,2% vs. 31,7% en adultos de 55 a 70 años). Mientras que a los adultos les preocupa más la delincuencia e inseguridad (44,7% vs. 22,9% en jóvenes)”, detalló.

Estudiantes universitarios atentos al CADE. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Urpi enfatizó uno de los hallazgos, el cual fue que “del total de electores que se informa a través de las redes sociales, 43% son jóvenes de 18 a 24 años y solo el 19% son adultos de 55 a 70 años. Las redes sociales son una fuente importante, pero hay que verificar la veracidad de la información”.

Por su parte, Julio César Mateus, investigador de la Universidad de Lima, sostuvo en su ponencia que hay que usar la libertad que uno tiene de joven con mucha responsabilidad. “Tomamos decisiones todo el tiempo y están vinculadas al sentido de libertad, pero a veces no entendemos del todo esa libertad (...). La libertad es un artificio, pues desde que nacemos no somos totalmente libres, sino muy dependientes”, mencionó.

“Ustedes (los cadeístas) tienen en este momento el privilegio de estar en un espacio donde pueden pensar y arriesgar. Más adelante aparecen en la vida otras limitantes al tomar decisiones, como, por ejemplo, alimentar a un hijo”, dijo.

El siguiente expositor fue Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq, quien habló sobre las medidas para la defensa del Estado de Derecho. “Sin reglas no hay futuro, así que lo primero que tenemos que entender es qué es el Estado de Derecho y por qué importa. Hay que tener reglas claras, estables y aplicadas a todos por igual, así como autoridades sujetas a la ley y no por encima de ella”, expresó.

El evento tiene como principal enfoque el concepto de democracia. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

“En el Perú de hoy, ¿quién tiene más probabilidad de salir adelante? ¿El que cumple las reglas o el que las esquiva? De eso se trata justamente el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no garantiza el desarrollo, pero sin él, el desarrollo siempre va a ser la excepción. Sin Estado de Derecho, el esfuerzo pierde capacidad de convertirse en resultados”, enfatizó.

En esta edición también estuvo presente Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, quien lideró la sesión “Mezcla clave contra las fake news”. Juan Aurelio expresó que la desinformación no es solo un problema de contenido falso, sino que afecta la forma en que se toman decisiones colectivas. “En una democracia, donde el poder depende del voto informado, distorsionar la realidad es alterar el proceso mismo”.

“Siete de cada diez jóvenes se informan principalmente en redes sociales. Pero, al mismo tiempo, las redes lideran el ranking de desconfianza. Esto quiere decir que elegimos las redes sociales, pero no confiamos en ellas (...). El trabajo del periodismo es decirte la verdad, aunque esa verdad no te guste. Hay que contrastar fuentes y cruzar información antes de publicar”, expresó.

Este encuentro fue una oportunidad para que los jóvenes intercambien ideas y se lleven mucho aprendizaje. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

“Nosotros, los periodistas, trabajamos bajo principios rectores y nos hacemos responsables de lo que comunicamos. Si uno se equivoca, tiene que reconocerlo. En este espacio digital tan amplio, hay muchos comunicadores, streamers y youtubers que no tienen esa misma responsabilidad. Tengan cuidado con lo que comparten, sobre todo en esta época electoral. Estamos definiendo también el futuro del país, y el futuro del país son ustedes”, añadió.

Juan Aurelio mencionó que la desinformación alimenta la polarización y debilita el debate público. Para ello, enfatizó puntos clave para combatir las fake news. “Siempre hay que verificar la información antes de compartirla. Hay que revisar las fuentes. Hacer preguntas como: ¿quién está firmando la nota? o ¿esto parece una opinión? Cuestionen la seriedad de ese contenido. Siempre duden. Tener información verdadera es fundamental para ejercer un voto responsable”, culminó.

Juan Aurelio mencionó que la desinformación alimenta la polarización y debilita el debate público. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Luego fue el turno de Elena Aguilar, embajadora de la Comunidad de Jóvenes Líderes de IPAE y miembro del comité organizador de CADE Universitario 2026, quien brindó un mensaje de reflexión para todos los jóvenes asistentes. “En los momentos difíciles, cuando enfrentamos un problema, muchas veces hay que tomar decisiones en la cotidianidad, decisiones que finalmente nos motiven a continuar. Hay que buscar cómo conectar la integridad y la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos en base a nuestros valores”, concluyó.

El director periodístico del Diario El Comercio

En diálogo con El Comercio, luego de su ponencia, Juan Aurelio sostuvo que, si bien esta es su primera vez en un CADE Universitario central como expositor, ha tenido la oportunidad de también participar en las réplicas del CADE que se han hecho previamente y ha sido una experiencia muy satisfactoria. “Veo con mucha alegría el nivel de participación de los chicos. Creo que el voto debe ser un voto responsable, y para que lo sea, se necesita información veraz, confiable, contrastada. Hoy tenemos múltiples canales de información, pero siempre tenemos que buscar la fuente original, tratar de hacer ese ejercicio que hoy en día hacemos en una redacción periodística. Verificar si algo es cierto antes de publicar o compartir es algo que debe hacer un ciudadano”, dijo.

“Los periodistas profesionales debemos investigar, contrastar y verificar antes de publicar, y eso es lo que hace diferente a un periodista de cualquier comunicador. La gente tiene que darse cuenta de cuáles son esos espacios de confianza. Con tantos espacios, es importante que la gente identifique dónde confiar y dónde no (...). Estamos en plena campaña electoral, donde hemos tratado de ofrecer a los lectores análisis y entrevistas para que puedan comparar planes de gobierno y perfiles de candidatos. Y vamos a hacer eso definitivamente en esta segunda vuelta, para que vean cuáles son las propuestas en distintos temas que afectan su vida cotidiana, y así puedan tomar decisiones responsables”, agregó.

Juan Aurelio aseguró que desde la posición editorial del Diario se mantendrán muy fuertes y claros en denunciar aquellas propuestas que atentan contra la libertad y contra el desarrollo social y económico del país. “Van a seguir encontrando una amplia gama de contenidos (...). Ahora los jóvenes están involucrados en temas audiovisuales en redes sociales, es por eso que también haremos contenido especialmente para ellos”, concluyó.