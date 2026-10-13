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CADE Escolar 2026: grupo gana taller de El Comercio con reportaje sobre acoso

CADE Escolar 2026: grupo gana taller de El Comercio con reportaje sobre acoso

130 estudiantes y 30 periodistas participaron en el taller de El Comercio. El trabajo ganador puso en primer plano una pregunta urgente: cómo convivir mejor y responder al acoso escolar.

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