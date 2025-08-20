El avance y propio apogeo de la tecnología en cuanto a la implementación de redes sociales, por ejemplo, entre otras iniciativas de similares características, hoy genera gran expectativa a nivel global, y desde Perú tomando en consideración el anuncio que brindara el Banco Central de Reserva (BCR). Con respecto a ello, hoy resulta importante destacar lo que expresó el gerente general de dicha entidad durante reconocido foro, y entorno al desarrollo de plataforma de pagos cuya creación será posible gracias a acuerdo firmado con Corporación Nacional de la India.

ASÍ ES LA PLATAFORMA DIGITAL QUE DESARROLLA EL BCR Y QUEDARÍA OPERATIVA DESDE EL AÑO 2026

El desarrollo de modernos servicios vinculados a la tecnología, hoy sin duda llama la atención, y más aún si provienen de entidades como el BCR que según declaraciones brindadas por su gerente general, se encuentra próximo a lanzar plataforma de pagos digitales a fin de “profundizar la competencia e inclusión financiera”.

Así lo dio a conocer Paúl Castillo Bardales durante ponencia especial brindada en el Foro Internacional “Payments Innovation Perú 2025”, donde expuso algunos detalles entorno a la firma de acuerdo con la Corporación Nacional de Pagos de la India, el país cuyo Unified Payments Interface (UPI) implementado, hacia fines del 2026 busca ser replicado sobre territorio nacional.

“Estamos desarrollando una plataforma pública para un modelo de pagos centralizado, con roles especializados para los distintos participantes: bancos, proveedores de acceso y emisores de billeteras”, manifestó el gerente general del BCR durante evento mediante el cual además de resaltar las características de dicho UPI, hizo hincapié en la importancia de poder volverla funcional para tanto personas naturales como jurídicas.

Según lo expresó también durante el “Payments Innovation Perú 2025″, “esto permitirá que entidades de la cadena de valor puedan asociarse con nuevos actores como fintech o bigtech para distribuir servicios de pago, promoviendo la competencia y empoderando al usuario”.

A propósito de la creación de esta plataforma digital que busca replicarse entorno al UPI indio, Gustavo Leaño siendo presidente del consejo directivo de Perú Payments, remarca asimismo que con la iniciativa planteada, hoy los grandes objetivos son reducir la informalidad y acelerar la inclusión financiera poniéndola al servicio de la ciudadanía.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MÁS IMPORTANTES CARACTERÍSTICAS QUE POSEE LA PLATAFORMA DE PAGOS DIGITALES PREVISTA A LANZARSE A FINES DE 2026, SEGÚN EL BCR

Plataforma de pagos en tiempo real, y disponible de manera permanente (24/7).

Esta plataforma permitirá que los usuarios puedan vincular múltiples cuentas bancarias en sus aplicativos móviles.

Esta plataforma te permitirá realizar pagos mediante el número de celular, códigos QR y direcciones virtuales.

Esta innovadora plataforma facilita los pagos instantáneos entre individuos y empresas.

Según lo anuncia el BCRP, hacia fines de 2026 el país contará con innovadora plataforma que permitirá realizar pagos digitales siguiendo el modelo del UPI indio.

Plataforma que plantea reducir la dependencia de las transacciones en efectivo.

Esta plataforma busca expandir el uso de pagos digitales a la gran fracción de la población no bancarizada.

OBJETIVO DEL BCR:

- “Promover mayor acceso, seguridad, redundancia y eficiencia, así como facilitar la introducción de nuevos casos de uso en los pagos digitales”.