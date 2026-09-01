Por Redacción EC

El auge de las plataformas digitales y redes sociales ha transformado la comunicación, el consumo de información y la creación de contenido en el mundo. Aplicaciones como TikTok, Instagram y Facebook se han consolidado como herramientas clave para el entretenimiento, los negocios y la difusión de tendencias, con una creciente influencia en la vida cotidiana. En ese contexto, Bilibili, una plataforma de videos que viene ganando popularidad entre los jóvenes, se perfila como una de las alternativas que podría competir con YouTube, debido a su facilidad de uso y atractivo diseño. Esta app, de origen chino, permite subir y ver videos, así como presenta categorías de anime, dramas cortos, videojuegos, tecnología y entretenimiento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.