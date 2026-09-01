El auge de las plataformas digitales y redes sociales ha transformado la comunicación, el consumo de información y la creación de contenido en el mundo. Aplicaciones como TikTok, Instagram y Facebook se han consolidado como herramientas clave para el entretenimiento, los negocios y la difusión de tendencias, con una creciente influencia en la vida cotidiana. En ese contexto, Bilibili, una plataforma de videos que viene ganando popularidad entre los jóvenes, se perfila como una de las alternativas que podría competir con YouTube, debido a su facilidad de uso y atractivo diseño. Esta app, de origen chino, permite subir y ver videos, así como presenta categorías de anime, dramas cortos, videojuegos, tecnología y entretenimiento. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATA LA PLATAFORMA BILIBILI?

Bilibili, conocida popularmente como “el YouTube chino”, registra alrededor de 376 millones de usuarios activos mensuales y cerca de 115 millones diarios, cifras que la posicionan como una plataforma con potencial para competir directamente con YouTube. Según medios como Semafor, la plataforma busca atraer a creadores occidentales de alto perfil, entre ellos MrBeast, con el objetivo de ampliar su audiencia y fortalecer su presencia internacional.

Asimismo, la plataforma china acelera su expansión internacional con requisitos de registro más flexibles, nuevas oficinas en Londres y Los Ángeles y versiones multilingües de su navegador. Además, busca atraer a creadores extranjeros mediante mejores opciones de monetización. En cuanto a su operatividad, la app combina funciones de YouTube y servicios de streaming de anime, con énfasis en la animación y los videojuegos. De hecho, permite a sus usuarios crear y compartir videos, integrando producciones profesionales con contenido generado por ellos mismos, conforme comparte SDP Noticias.

¿CÓMO LOGRÓ ELLIE ELLIS CONQUISTAR TIKTOK?

Esta particular historia nos lleva hasta Inglaterra, donde una joven de 16 años llamada Ellie Ellis logró conquistar no solo TikTok, sino también a miles de seguidores que actualmente siguen de cerca su contenido. Todo comenzó el pasado 9 de agosto, cuando la joven británica publicó su primer video, titulado “Por favor, no me hagan bullying, gracias”. En aquella publicación, señaló que apenas contaba con seis seguidores, entre familiares y amigos, mientras mostraba parte de su rutina de maquillaje.

Sin embargo, no imaginó que en pocas semanas su contenido llegaría a miles de internautas, superando los 820 000 seguidores en la aplicación china y acumulando más de 90 millones de visualizaciones, lo que llevó a despertar el interés de reconocidas marcas como Garnier y NYX. Mientras diversos influencers han mostrado su asombro por la rápida acogida que ha tenido su contenido, Ellie habría encontrado la fórmula para mantenerse activa en redes sociales y captar la atención del algoritmo.