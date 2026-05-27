Resumen

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Carlos Oliva Neyra, exministro de Economía. (Foto: Difusión)
Carlos Oliva Neyra, exministro de Economía. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El exministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva Neyra falleció este miércoles a los 61 años. La noticia generó reacciones y mensajes de pesar desde distintos sectores vinculados a la economía, la academia y la gestión pública.

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