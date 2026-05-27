El exministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva Neyra falleció este miércoles a los 61 años. La noticia generó reacciones y mensajes de pesar desde distintos sectores vinculados a la economía, la academia y la gestión pública.

Oliva fue economista por la Universidad del Pacífico y contaba con una maestría en Economía por la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos en el Estado y en organismos internacionales. Entre agosto del 2011 y mayo del 2015 se desempeñó como viceministro de Hacienda durante el gobierno de Ollanta Humala, etapa en la que participó en la conducción de la política fiscal y en reformas vinculadas a las finanzas públicas.

Posteriormente, integró el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) entre el 2015 y el 2016. También fue vicepresidente del directorio del Banco de la Nación, gobernador alterno ante el Banco Mundial y director suplente de la CAF.

Carlos Oliva Neyra, exministro de Economía. / ALONSO CHERO

En el ámbito internacional, trabajó como economista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 1992 y el 2000 y luego continuó vinculado a la institución como consultor internacional con experiencia en distintos países de América Latina.

Asimismo, fue director ejecutivo de la consultora Governa y, en los últimos años, presidió el Consejo Fiscal, organismo autónomo encargado de emitir opiniones técnicas sobre la política fiscal y las finanzas públicas del país.

Oliva también desarrolló una importante labor académica. Desde el 2015 se desempeñaba como director de la maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Además, fue miembro del consejo directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y director de proyectos del Basel Institute on Governance de la Cooperación Suiza.

En junio del 2018 asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Martín Vizcarra, en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la recaudación fiscal y mantener el crecimiento económico.

Durante su paso por el MEF defendió medidas orientadas a incrementar los ingresos tributarios y modernizar el manejo de las compras públicas del Estado.

La trayectoria de Carlos Oliva estuvo marcada por su participación en el diseño de políticas públicas, su experiencia técnica en temas fiscales y su vínculo permanente con la academia y los organismos multilaterales.