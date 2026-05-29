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Defensor de la disciplina fiscal

Carlos Oliva fue, además de un gran economista y un funcionario de primer nivel, un promotor de la disciplina fiscal en nuestro país.

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    Carlos Oliva Neyra, exministro de Economía. (Foto: Difusión)
    Carlos Oliva Neyra, exministro de Economía. (Foto: Difusión)

    El miércoles 27 de mayo se conoció el lamentable fallecimiento de Carlos Oliva, quien ocupó una serie de cargos importantes en organismos locales e internacionales. Entre otros, fue viceministro de Hacienda durante el gobierno de Ollanta Humala, miembro del directorio del Banco Central de Reserva, vicepresidente del Banco de la Nación, gobernador alterno ante el Banco Mundial, director suplente de la CAF, economista en el Banco Interamericano de Desarrollo, así como consultor internacional en distintos países de América Latina.

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