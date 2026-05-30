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Millones bajo tierra

El Perú tiene un potencial minero enorme, pero de nada nos sirve si no lo aprovechamos.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    En el 2011, Apurímac (57%) y Cajamarca (56%) lideraban la tabla nacional de las regiones con mayores niveles de pobreza. Ese año ambas vivieron dos sucesos importantes. En Cajamarca, comenzaban las protestas contra el proyecto minero Conga, con una inversión estimada en cerca de US$4.800 millones y que hoy, prácticamente, ha quedado descartado por parte de las autoridades. Mientras tanto, en Apurímac se aprobaba el estudio de impacto ambiental de Las Bambas, una mina que el año pasado produjo más de 410.000 toneladas de cobre y que ha transformado por completo la dinámica de la región. Hoy, 15 años después, Cajamarca es la región con mayor pobreza del Perú (41%), mientras que Apurímac está en el top 10 de las menos pobres, con 21%.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.