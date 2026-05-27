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“Ni de portero”

El candidato presidencial Roberto Sánchez ha dejado en evidencia que no defiende ni a los integrantes de su equipo técnico de las críticas furibundas de su aliado Antauro Humala.

    Editorial El Comercio
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    Foto: Julio Reaño / GEC
    Foto: Julio Reaño / GEC

    El lunes, Antauro Humala convocó una conferencia de prensa en su autodenominado “cuartel etnonacionalista” para atacar a Pedro Francke, economista y figura central del equipo técnico de Roberto Sánchez. Lo llamó “un individuo que solo se representa a sí mismo” y cuestionó que el exministro de Economía durante el gobierno de Pedro Castillo respaldara a Julio Velarde, al frente del Banco Central de Reserva del Perú. Humala respondía así a las críticas que Francke le había lanzado días antes, cuando lo calificó de tener ideas “locas, absurdas y violentas”, y le pidió que se fuera a su casa. El cabecilla del sangriento ‘andahuaylazo’, que acabó con cuatro policías muertos, dijo, además, que, de los dos millones de votos que obtuvo Juntos por el Perú en primera vuelta, un millón son suyos.

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