1926: Noticias alarmantes desde Berlín

Los rumores sobre inminentes motines nacionalistas o comunistas han tenido epílogo en una carta de la Federación de Propietarios de Hoteles de Berlín, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, quejándose de los daños causados por las noticias alarmantes y reclamando medidas enérgicas contra semejante alarma en el público. La característica de la discusión de la prensa es si los propietarios aluden a los proyectos de los ultranacionalistas de trastornos revelados por la policía prusiana o sobre una pretendida sublevación comunista que anuncian los periódicos de la derecha.

Los rumores sobre inminentes motines nacionalistas o comunistas han tenido epílogo en una carta de la Federación de Propietarios de Hoteles de Berlín, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, quejándose de los daños causados por las noticias alarmantes y reclamando medidas enérgicas contra semejante alarma en el público. La característica de la discusión de la prensa es si los propietarios aluden a los proyectos de los ultranacionalistas de trastornos revelados por la policía prusiana o sobre una pretendida sublevación comunista que anuncian los periódicos de la derecha.