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1926: Ley, no guerra

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La vanguardia del ejército femenino de la paz ha entrado a Londres con procedencia del sur, a fin de prepararse para la gran manifestación que se realizará mañana en Hyde Park. El contingente llegó de Cristal Palace encabezado por una joven vestida de hábito azul llevando un cartel que decía: “Ley, no guerra”. Otras llevaban carteles con los nombres de 35 ciudades. Se pedirá al gobierno desde una tribuna instalada que arregle todas las disputas internacionales por el arbitraje y la conciliación. El canónigo de la abadía de Westminster pronunció un discurso reafirmando los propósitos de paz.

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