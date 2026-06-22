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1926: La comisión plebiscitaria de Tacna-Arica

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    Hace 100 años
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    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Del ministerio de Relaciones Exteriores: El gobierno del Perú no cree haber llegado al fin de una jornada de pacificación, sino haber tropezado simplemente con un obstáculo inmoral y artificioso que habrá de ser eliminado. En esa convicción, mantenemos en toda su integridad nuestros sinceros propósitos de colaborar eficazmente para llegar a solución justa y pacífica del problema referente a un territorio que no por hallarse bajo la precaria posesión de Chile, ha dejado de ser peruano, y cuyos habitantes con heroica lealtad patriótica han manifestado en todo momento el deseo de verle reincorporado al Perú.