1926: La comisión plebiscitaria de Tacna-Arica

Del ministerio de Relaciones Exteriores: El gobierno del Perú no cree haber llegado al fin de una jornada de pacificación, sino haber tropezado simplemente con un obstáculo inmoral y artificioso que habrá de ser eliminado. En esa convicción, mantenemos en toda su integridad nuestros sinceros propósitos de colaborar eficazmente para llegar a solución justa y pacífica del problema referente a un territorio que no por hallarse bajo la precaria posesión de Chile, ha dejado de ser peruano, y cuyos habitantes con heroica lealtad patriótica han manifestado en todo momento el deseo de verle reincorporado al Perú.

Del ministerio de Relaciones Exteriores: El gobierno del Perú no cree haber llegado al fin de una jornada de pacificación, sino haber tropezado simplemente con un obstáculo inmoral y artificioso que habrá de ser eliminado. En esa convicción, mantenemos en toda su integridad nuestros sinceros propósitos de colaborar eficazmente para llegar a solución justa y pacífica del problema referente a un territorio que no por hallarse bajo la precaria posesión de Chile, ha dejado de ser peruano, y cuyos habitantes con heroica lealtad patriótica han manifestado en todo momento el deseo de verle reincorporado al Perú.