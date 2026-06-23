1926: El proceso contra José Santos Chocano

Culminó el proceso contra José Santos Chocano por el asesinato de Edwin Elmore Letts, ocurrido en el hall del diario El Comercio el 31 de octubre de 1925. Con la audiencia de ayer se da fin al proceso por la muerte de Edwin Elmore. El tribunal se pronuncia sentenciando al acusado, condenándolo a tres años de prisión, que terminarán el 31 de octubre del año 1928, y al pago de 2.000 libras peruanas como indemnización a la parte civil. La defensa a cargo de Ricardo Dulanto, secretario del presidente Leguía, interpuso recurso de nulidad ante la Corte Suprema.

Culminó el proceso contra José Santos Chocano por el asesinato de Edwin Elmore Letts, ocurrido en el hall del diario El Comercio el 31 de octubre de 1925. Con la audiencia de ayer se da fin al proceso por la muerte de Edwin Elmore. El tribunal se pronuncia sentenciando al acusado, condenándolo a tres años de prisión, que terminarán el 31 de octubre del año 1928, y al pago de 2.000 libras peruanas como indemnización a la parte civil. La defensa a cargo de Ricardo Dulanto, secretario del presidente Leguía, interpuso recurso de nulidad ante la Corte Suprema.