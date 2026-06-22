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Resumen

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A solo 48 horas de que concluya el plazo definitivo de la legislatura, fijado para este miércoles 24 de junio, los congresistas Darwin Espinoza, María Agüero y Raúl Doroteo se encuentran en una carrera contra el reloj para librarse de sus suspensiones.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.