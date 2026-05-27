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Yehude Simon cuestionó a Roberto Sánchez por tratar de usar una máscara diferente a la primera vuelta y desconocer a Antauro Humala para parecer de centro-izquierda. (El Comercio)
Yehude Simon cuestionó a Roberto Sánchez por tratar de usar una máscara diferente a la primera vuelta y desconocer a Antauro Humala para parecer de centro-izquierda. (El Comercio)
Por Redacción EC

Yehude Simon, ex primer ministro y ex dirigente de Juntos por el Perú, cuestionó en “Tenemos que hablar” de El Comercio la actitud de Roberto Sánchez en esta segunda vuelta, de quien dijo que esta tratando de usar una máscara diferente a la primera vuelta, a pesar que Antauro Humala ha reiterado su cercanía a su postulación presidencial.

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