Yehude Simon, ex primer ministro y ex dirigente de Juntos por el Perú, cuestionó en “Tenemos que hablar” de El Comercio la actitud de Roberto Sánchez en esta segunda vuelta, de quien dijo que esta tratando de usar una máscara diferente a la primera vuelta, a pesar que Antauro Humala ha reiterado su cercanía a su postulación presidencial.

“La máscara última que se ha puesto no le funciona. Su máscara original era que este es el plan de gobierno que planteamos con ofrecimientos que no va a poder cumplir porque hay que ver cómo funciona la caja fiscal. Segundo, saber que la presencia de Antauro, que es más legítimo que el propio Roberto Sánchez, porque se presenta tal y conforme es, y lo viene pechando al propio Roberto Sánchez”, dijo.

Simon advirtió que el etnocacerista está confrontando a Roberto Sánchez al reiterar que le dio un importante bolsón de votos en la primera vuelta y por incluir a Pedro Francke en el equipo técnico.

Según comentó, la postura que está mostrando el candidato presidencial de Juntos por el Perú es de una centro-izquierda en lugar de la izquierda respaldada por Antauro Humala. “Pero Antauro Humala le quemó la película”, resaltó.

Por esto, Yehude Simon criticó que Pedro Francke se mantenga en las filas del equipo técnico de Sánchez. De él, dijo que debería renunciar por las constantes expresiones de Humala.

De cara al debate presidencial, el ex dirigente de Juntos por el Perú manifestó que si Roberto Sánchez efectivamente separa a Antauro Humala, “está demostrando que lo utilizó”. De otro lado, dijo que si Francke renuncia, significaría que gran parte del poder en un posible gobierno suyo lo tendría Antauro Humala.