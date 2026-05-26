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El doble discurso de Juntos por el Perú

No se puede estar al mismo tiempo a favor y en contra de que Velarde permanezca en el BCR.

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    Foto Consejo de las Américas (COA)
    Foto Consejo de las Américas (COA)

    El debate ‘técnico’ del domingo confirmó lo que para muchos era evidente desde hace tiempo: las propuestas de campaña de Juntos por el Perú (JP) en múltiples terrenos –pero sobre todo en el económico– no resisten la confrontación con la realidad o el análisis racional. Funcionan como gritos de guerra para encender a un auditorio cautivo, pero se derrumban cuando son sometidos al rigor de la lógica elemental.

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