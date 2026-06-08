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El ministro que necesita el MEF

“ El MEF no puede ser refugio de ambiciones personales ni ventanilla de intereses políticos”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    (Ilustración: Víctor Aguilar)
    (Ilustración: Víctor Aguilar)

    El próximo gobierno será juzgado antes de jurar. No bastará con ganar la elección: deberá demostrar, desde el primer día, que cuenta con equipo, dirección y capacidad de mando. La primera señal será el nombramiento del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quien llegue al poder tendrá que designar a una figura capaz de devolverle credibilidad técnica, peso político y autoridad institucional a una cartera debilitada.

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