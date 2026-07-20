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Mercado libre, Estado fuerte

“Ahí se sabrá si Cuba sobrevive al contacto con la política real, o si termina devorado por la correlación de fuerzas”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Elmer Cuba. Foto: Hugo Pérez, GEC.
    Elmer Cuba. Foto: Hugo Pérez, GEC.

    Muchos ministros de Economía llegan con una promesa: la del machete. Recortar, ajustar, sanear. Elmer Cuba, a quien la prensa ubica como titular del MEF en el próximo gobierno de Keiko Fujimori, parece llegar con algo distinto: un manual de instrucciones. Y esa diferencia importa, porque en el Perú toda opción de derechas suele leerse como reducción del Estado, cuando el perfil de Cuba apunta a otra cosa.

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