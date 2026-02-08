Inicio
Crecer sin disyuntivas

“El Perú no necesita más consignas ni experimentos ideológicos ‘importados’. Necesita orden, reglas claras, seguridad jurídica, instituciones que funcionen y un Estado que facilite”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    " Persistir en narrativas que satanizan la actividad privada, la minería, la energía o el comercio no es una postura progresista, es una irresponsabilidad social". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    El Perú enfrenta hoy una disyuntiva que ya ha sido resuelta por la evidencia en el mundo entero, pero que sigue siendo saboteada por el ‘dogma’ de algunos: apostar por el crecimiento económico y la libertad o persistir en ideologías desfasadas que han demostrado, una y otra vez, su incapacidad para reducir la pobreza de manera sostenible. Emulando a Adam Smith: “No puede haber una sociedad floreciente y feliz, cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”.

