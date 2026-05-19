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La psicología del progreso

“¿Por qué todavía hay quienes piensan que la realidad es peor o que todo va de mal a peor?”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Iván Alonso ha publicado un reporte visual cuyo título resume el contenido: “La prosperidad sin precedentes del Perú en 44 gráficos”. El estudio muestra que el bienestar de los peruanos ha mejorado como nunca a partir de 1990. A su vez, los datos plantean una cuestión que no podemos ignorar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.