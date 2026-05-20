El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

La voz de la Constitución en medio de la incertidumbre

“El juez constitucional, en su papel de garante de la constitucionalidad, se convierte en la ‘voz de la Constitución’, asumiendo una interpretación definitiva”.

    Helder Domínguez Haro
    Por

    Vicepresidente del Tribunal Constitucional

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Se ha anunciado un nuevo financiamiento de PetroPerú, con el Decreto de Urgencia 003-2026, estando en giro procesos de inconstitucionalidad contra los Decretos de Urgencia 013-2024 y 010-2025 y, por otro lado, se ha activado una demanda de conflicto de competencias presentada por la Municipalidad de Lima cuestionando parcialmente el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hace inviable la realización de elecciones complementarias; proceso competencial que sigue su trámite con una medida cautelar, aunque se hayan proclamado los resultados oficiales por parte del JNE. Aspectos relevantes que hay que tomar en cuenta en una coyuntura particularmente compleja y de angustias ciertamente.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.